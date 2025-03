The Godfather komt naar Vichte: Megavelo maakt zich op voor 25ste verjaardag

Wat in 1996 begon als een klein initiatief van de 14-jarige Reinout Maes, is nu een vaste waarde in het wielermilieu. Zijn eerste pronostiek telde een tiental deelnemers in een Excelbestandje. De grote doorbraak kwam in 2015. “Van een simpele rekenoefening naar een gestroomlijnde database”, vertelt Reinout Maes (43), oprichter Megavelo.

Met de lancering van www.megavelo.be -een geautomatiseerd systeem dat het manuele werk overbodig maakte, werd de organisatie een koninginnerit. Tien jaar later, in 2025, kent Megavelo een recordeditie met maar liefst 491 ploegen. “Het prijzengeld zal zoals altijd volledig herverdeeld worden, maar ter ere van de 25e editie worden er extra naturaprijzen toegevoegd. De hoofdprijs? Een reischeque van 1.000 euro, mogelijk gemaakt door trouwe sponsors.”

Nacht van de Koers

In 2013 bedacht Klaas Carrette, collega bij Unilin, een prijsuitreiking met eigen videomontages. Een jaar later vond de eerste Nacht van de Koers plaats, met Renaat Schotte, José De Cauwer en verrassingsgast Sep Vanmarcke. “Een eerste hoogtepunt voor Megavelo”, herinnert hij zich. Met de komst van huidige zeven bestuursleden waaronder Vichtenaars Mattijs Leenknegt en Stijn Vandenberghe groeide de Nacht verder uit tot een begrip.” Tussen 2014 en 2019 stonden wielergrootheden als Roger De Vlaeminck, Tiesj Benoot en Jasper Stuyven op het podium. “De absolute kers op de taart was in 2019 met Philippe Gilbert als eregast, amper twee weken na zijn zege in Parijs-Roubaix. De Stringe was tot de nok gevuld!”

Sur Place in 2025

Na corona keert de Nacht van de Koers in 2025 grootser terug. Eeuwfeestcoördinator Tino Gabriel betrok Megavelo bij de programmatie, wat leidde tot Sur Place. “In een prachtige spiegeltent op Vichteplaats brengt Sporza’s Sammy Neirynck een eerbetoon aan twee iconen op 2 mei: Sep Vanmarcke en de Godfather van de koers, Patrick Lefevere.” Naast het panelgesprek met een mysterieuze BV uit de wielerwereld wordt het publiek getrakteerd op live muziek van Tom Verhaeghe en het Imperial Koers Quintet. “Koerscultuur, ambiance en nostalgie: precies wat Megavelo altijd heeft betekend”, klinkt hij trots.

Info: www.megavelo.be, Tickets:https://megavelo.eventgoose.com/