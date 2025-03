Textielrecyclagemet een steekje los: Lore demonstreert op Circulair festival

Brugge zet met de derde editie van het Circulair Festival, van woensdag 26 tot en met zondag 30 maart, opnieuw makers en bedrijven in de kijker die inzetten op hergebruik, herstel, deelgebruik, circulaire productontwikkeling of recyclage. Als bezoeker kom je er alles te weten over circulaire economie en kun je ook zelf aan de slag tijdens de vele workshops. Zo komt de Roeselaarse Lore Louwagie er met haar Studio Stoflov demonstreren welke mogelijkheden oud textiel biedt: van een gepimpt jasje tot een knuffel gemaakt uit oude lakens.

Lore Louwagie (43) ging als tiener al met naald en draad aan de slag. “Ik volgde later naailessen bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs, maar eigenlijk experimenteerde ik daar vooral. Ik heb altijd al een voorliefde gehad voor textiel met een steekje los”, glimlacht ze. Maar een paar jaar terug werd haar job als als maatschappelijk werker Lore te veel. “Ik voelde dat ik op zoek moest naar een meer positieve instelling in mijn leven en werk. En zo groeide vanuit mijn passie voor naaien en hergebruik van textiel het idee om workshops rond upcycling te organiseren. Dat ik graag samen werk met anderen sluit daar bij aan.”

Na een gesprek met een begeleider van startende ondernemers kreeg haar idee vorm. Ze maakte haar creaties en workshops ruimer bekend en kreeg al meteen opdrachten in de bus: van een textielherstel atelier tijdens de Repair Week tot een naaikampje voor kinderen. Sindsdien staat haar Studio Stoflov op de kaart. Na de zomer opent Lore in de Noordstraat in Roeselare een pand waar ze zowel haar creaties te koop zal aanbieden als workshops organiseren. Ze zal er ook ruimte maken voor andere creatievelingen om er ateliers te organiseren.

Elkaar inspireren

“Ik voer voor alle duidelijkheid geen herstelwerken aan kledij uit en maak ook geen kledij op maat”, benadrukt ze. “Wat mij boeit, is het creatieve proces om al gebruikt textiel een nieuw leven te geven, in een andere vorm.” Zo maakte ze al knuffelpoppen uit bedrukte lakens, heuptasjes uit dekens, of gebruikt ze reststoffen om een jasje te pimpen.

Boeiend om gebruikt textiel een nieuw leven te geven

“Hoe ik dat aanpak, deel ik bovendien graag met anderen. In mijn workshops leer ik wie dat wil de technieken aan, maar bij mij mogen mensen die thuis bijvoorbeeld geen naaimachine hebben ook gewoon hun eigen ding komen doen. Of dat met nieuwe of oude stoffen is, maakt overigens niet uit. Wat ik het belangrijkste vind, is elkaar helpen én inspireren, en daaruit bijzondere creaties laten ontstaan. Ik ondervind dat steeds meer mensen daar voor open staan. Ja, ik denk dat ik hiermee op het goeie spoor zit”, klinkt het enthousiast.

Voor kinderen organiseert ze dan weer ateliers waarbij ze hen creatief aan de slag laat gaan met spullen uit het recyclingcircuit, zoals oud servies beschilderen.

Lore werkte een stappenplan uit om haar onderneming uit te bouwen. “Ik stel mezelf telkens opnieuw een haalbaar doel, en eens dat bereikt is, durf ik een nieuwe stap te zetten. Af en toe loopt er iets fout, maar dat hoort bij een leerproces. En op die manier kom ik nu wel vooruit.”

“Bovendien hoef je als ondernemer ook niet alles zelf te doen. Ik zoek hulp voor de aspecten waar ik minder goed in ben. En niet alles hoeft perfect te zijn vooraleer je het lanceert. Toon wat je doet of maakt aan de buitenwereld, bijsturen kan onderweg op basis van de feedback die je krijgt. Als je te lang aarzelt, loop je kansen mis”, geeft ze nog mee.

Ten slotte is Lore ook bezielster van het RewearCafé in RSL Op Post, waar iedereen terecht kan om kledij te herstellen of zelf iets te maken vanuit een duurzame en ecologische insteek.

www.circulairfestivalbrugge.be