Textiel Destrooper schenkt cheque aan Stichting Pelicano

Marianne van Textiel Destrooper uit de Vossensteert in Assebroek schonk dinsdagnamiddag een cheque van 2.500 euro aan de Stichting Pelicano die zich inzet tegen kinderarmoede.

Het was Ruth Dierickx die de cheque namens de Stichting in ontvangst mocht nemen. Marianne steunde in het verleden al meerdere goede doelen waaronder de mugheli. Sinds de start van de coronapandemie zamelde ze geld in door bedrukte sweaters en t-shirts te verkopen. Nu was het tijd om de cheque te overhandigen. Ze gaat de komende maanden opnieuw geld inzamelen voor de Stichting Pelicano. (SR/foto SR)