Tetterplek staat voor ontmoeting en verbinding: “Een fantastische realisatie”

De Tetterplek en de vernieuwde winkel van voedselbedeling ’t Netje openden officieel de deuren in het Spiegelpark in de De Cassinastraat. De Tetterplek biedt mensen in een kwetsbare (financiële) situatie de kans om vlot toegang te krijgen tot gemeentelijke en andere diensten om hun sociaal netwerk te ontplooien.

Op initiatief van toenmalig OCMW-voorzitter Kaat Olivier en het lokaal bestuur werd in oktober 2016 voedselbedeling ’t Netje boven de doopvont gehouden. “Er was nood aan een punt waar mensen voedselhulp konden krijgen”, verduidelijkte burgemeester Louis Vanderbeken (CD&V) in zijn gelegenheidstoespraak. “Armoede bestaat ook in Deerlijk, maar is misschien niet altijd zo zichtbaar als in de grotere steden en gemeenten. Door de grote vraag verhuisde de dienst meermaals van locatie om uiteindelijk in het Spiegelpark te belanden.”

“Begin 2019 bezochten gemiddeld 22 gezinnen wekelijks ’t Netje. In 2025 zijn het 74 gezinnen met in totaal meer dan 200 mensen die een beroep doen op de dienst. De aanpak is mee geëvolueerd van een voedselbedeling in dozen naar een sociale kruidenier met een winkelgevoel. Dankzij Francis Deknudt kregen we een nog grotere ruimte ter beschikking in het Spiegelpark. Die werd ingericht als een aangename winkel waar we onze bezoekers kunnen laten wachten in de warmte met een kopje koffie.”

Steunbedrag

“Met het oog op het stimuleren van het sociaal contact en het aanbieden van dienstverlening vanuit het Sociaal Huis zagen we nog extra kansen. Vanuit het project Buur(t)centraal van Delphine Derammelaere en Miek Vandamme, de buurtzorgcoördinatoren van het Sociaal Huis, zeg maar onze tettermadammen, werd het project Tetterplek in gediend bij de Nationale Loterij en zo mochten we het maximale steunbedrag van 25.000 euro in ontvangst nemen”, aldus de burgemeester.

“De Tetterplek is een plaats voor ontmoeting en verbinding waar we een Digipunt hebben ingericht, waar er oefenkansen Nederlands doorgaan voor anderstaligen, waar we een huiswerkklas hebben voor jongeren met extra ondersteuningsnood… Het laat ons toe om armoede via een veel bredere aanpak en met de filosofie van vroegdetectie te bestrijden. Een oprechte dankjewel aan de sponsor, enthousiaste medewerkers van het Sociaal Huis en de vele vrijwilligers die hebben meegeholpen aan deze fantastische realisatie, dit mooie verbindende en sociale project.”