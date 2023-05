Tettercamionette verrast Deerlijkse buurten met een bezoekje

De ‘Dag van de Buren’ ging in Deerlijk niet onopgemerkt voorbij. Heel wat buurten kregen het bezoek van de Tettercamionette. De ‘Tettermadams’ Delphine Derammelaere en Miek Vandamme gingen onder meer langs in de Hoogstraat, Hendrik Consciencelaan, Hoogstraat, Paanderstraat, Zalmstraat-Elfde Julilaan-Schragenstraat, Mezenlaan, Lisdoddelaan, Berglaan, Jagershof, Molenstraat-Trompestraat en Pladijsstraat.

“Ook in de komende maanden gaan we geregeld op baan met onze Tettercamionette”, verduidelijken Delphine Derammelaere en Miek Vandamme, de buurtzorgcoördinatoren van het Sociaal Huis. “We nodigen de buur(t) uit om elkaar te leren kennen en te kijken wat belangrijk is voor een bruisende buurt. Iedereen is telkens van harte welkom om langs te komen.” (DRD)

