Tettercamionette trekt er weer hele zomer op uit

Het nieuwe seizoen van de Tettercamionette wordt op vrijdag 26 mei op gang geschoten. Dat gebeurt in het kader van de Dag van de Buren. Daarna gaan gastvrouwen Delphine Derammelaere en Miek Vandamme zowat de hele zomer op zwier.

“De Tettercamionette is een alternatieve foodtrailer met tent, koffiemachine, stoelen en een tafel, waarmee we op stap gaan met een koffietje, wat lekkers en een babbel”, verduidelijken Delphine Derammelaere en Miek Vandamme, de buurtzorgcoördinatoren van het Sociaal Huis. “We nodigen de buur(t) uit om elkaar te leren kennen en te kijken wat belangrijk is voor een bruisende buurt. Iedereen is telkens van harte welkom om langs te komen.”

“Net als vorig jaar gaan we op verschillende plaatsen langs in de gemeente. Herstarten doen we op vrijdag 26 mei. Een beter tijdstip kon er allicht niet zijn, want uitgerekend op die dag is het Dag van de Buren. Onze agenda is al goed gevuld: op maandag 5 juni aan ontmoetingscentrum d’Iefte, op woensdag 21 juni in de Lisdoddelaan, op maandag 26 juni aan het woonzorgcentrum Heilige Familie, op donderdag 6 juli aan de Dries in de Kapel ter Rustestraat, op woensdag 19 juli aan de Sneppe, op woensdag 16 augustus aan ontmoetingscentrum d’Iefte, op woensdag 23 augustus aan de Sneppe, op donderdag 7 september aan de Dries in de Kapel ter Rustestraat en op maandag 11 september aan het woonzorgcentrum Heilige Familie.”

Langste Tettertafel

“Het slotmoment wordt iets speciaals. We willen het Tettercamionetteseizoen afsluiten met een uitdagend evenement. Op vrijdag 22 september wagen we tussen 17.30 uur en 19.30 uur een poging om de langste Tettertafel te realiseren aan het gemeentehuis. Wij maken alvast de nodige ruimte vrij. Elke deelnemer ontvangt er een lotje en maakt kans op een gratis Tetterbox. Er zijn versnaperingen voorzien en DJ De Wilde Vogel zorgt voor de passende muzikale omlijsting.” (DRD)

Info: zorgzaam@deerlijk.be.