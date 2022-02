Testproject in Sijsele om bossen te versterken

Door de klimaatwijziging is er steeds meer boomsterfte, zeker in de naaldbossen. En dat valt ook op in Sijsele, waar in een privébos tussen de Bolakkerstraat en de Antwerpse Heirweg veel zwakke bomen aangetast zijn door schorskevers. “Met steun van Euregio Scheldemond planten we daar nu andere bomen die beter bestand zijn tegen het wijzigende klimaat”, zegt Jan Goris van Bosgroep Houtland.

Om de gevolgen van de opwarming van de aarde te zien, moeten we niet meer al te ver van huis gaan. Zo is in de nabije omgeving al te zien hoe vooral naaldbossen bruin kleuren. “Zowel in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen als Zeeland wordt een groot gedeelte van de naaldbossen aangetast door schorskevers. Daar heeft het veranderende klimaat veel mee te maken”, zegt Jan Goris, coördinator van Bosgroep Houtland, een organisatie die boseigenaars in 21 gemeenten rond Brugge motiveert om hun bos op een duurzame manier te beheren. “De hitte en droogte van de afgelopen jaren zorgt ervoor dat veel bomen zijn verzwakt. Daar speelt ook de aanplant uit het verleden een belangrijke rol in. In de grensregio bestaan veel bossen uit fijnspar, een boomsoort die populair is, ook als ‘kerstboom’, maar die eigenlijk niet geschikt is om op droge zandbodems te gedijen. En die bossen zijn vaak volledig homogeen, wat ze nog kwetsbaarder maakt voor ziekten en plagen.”

In toegankelijk privébos

Met behulp van Europese financiële middelen via Euregio Scheldemond zetten een reeks organisaties die rond bosbeheer actief zijn nu een project op om nieuw leven in die uitstervende bossen te brengen. De projectpartners hierbij zijn EGTS Linieland van Waas en Hulst, Bosgroep Houtland West-Vlaanderen, Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord en Stichting Het Zeeuwse Landschap. “In pilootprojecten op drie percelen – één in Hulst (Zeeland), Stekene (Oost-Vlaanderen) en Sijsele worden nieuwe beheerscenario’s uitgetest”, gaat Jan Goris verder. “Wat Sijsele betreft, gaat het om een privébos – wel publiek toegankelijk via een wandel- en fietspad dat erdoor loopt – nabij het voormalige Elisabethziekenhuis; tussen de Bolakkerstraat en de Antwerpse Heirweg. Op een werkgebied van anderhalve hectare hebben we daar de zieke, dorre fijnsparren gekapt om die te vervangen door een nieuwe aanplant. We willen dus het bos revitaliseren door een combinatie van de aanplant van zogenaamde ‘kloempen’ en ‘kwartiermakers’. Kwartiermakers zijn boomsoorten met goed verterende bladeren die zo helpen om een goede bosbodem te ontwikkelen. Daarnaast zijn enkele van die soorten, zoals de ratelpopulier, snelle groeiers en zorgen ze op korte termijn voor meer structuur en het ontstaan van een bosklimaat. ‘Kloempen’ zijn dan weer groepjes van jonge boompjes van dezelfde soort, die dicht bij elkaar worden geplant. Bedoeling is dat ze mekaar als jonge boompjes beschermen en dat daar uiteindelijk één gezonde boom uit voortkomt. De variatie in soortkeuze, methode van aanplanten en beheerscenario in deze proefprojecten zullen nieuwe kennis en ervaring opleveren die kunnen helpen om in de toekomst betere keuzes te maken en advies te geven bij aanplantingen.”