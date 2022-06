Testhuis van ARhus en Stad Roeselare krijgt 86.000 euro subsidie, stad zoekt testpanel

De stad Roeselare bouwt een nieuw stadhuis en grijpt dit ook aan om de dienstverlening te verbeteren. In het ‘Testhuis’, een initiatief van Stad Roeselare en ARhus, komen burgers en medewerkers samen om een aantal dienstverlenende processen onder de loep te nemen. Dit initiatief viel de Vlaamse overheid op in de subsidieronde ‘Gemeente zonder Gemeentehuis’ en kreeg maar liefst 86.000 euro steun.

Tijdens de bouw van het nieuwe stadhuis vinden de dienst Burgerzaken (reisdocumenten, identiteitskaart, rijbewijs, adreswijziging …) en 1788 (vragen en meldingen voor de stad) onderdak in kenniscentrum ARhus op De Munt. Samen in één huis geeft de unieke gelegenheid om kennis en ervaring over dienstverlening te delen met elkaar en vooral bij te leren, zodat een heel toegankelijke dienstverlening, op maat van de Roeselarenaars, kan worden aangeboden.

Panel Roeselarenaars

Een onderzoek in het najaar van 2021 en voorjaar 2022 naar fysieke (aan het loket, bijvoorbeeld) en digitale dienstverlening gaf alvast een overzicht van obstakels die burgers kunnen ervaren, en zocht naar oplossingen. Zo vielen moeilijke terminologie of afkortingen op, die vervangen werden door een heldere taal.

ARhus en Stad Roeselare gaan nog een stap verder met het project Testhuis: mensgerichte dienstverlening. In het Testhuis kijkt een testpanel van burgers en medewerkers kritisch naar dienstverlenende processen van ARhus en de stad, via alle kanalen: aan het loket, op de werkvloer, digitaal, aan de telefoon … Waar ondervindt de burger moeilijkheden? Hoe kunnen we het beter doen zodat de medewerker en de burger hiervan beter worden?

Drempels wegnemen

“Dankzij het Testhuis nemen we zoveel mogelijk drempels weg en zorgen we voor een verbeterde integratie tussen fysieke en digitale dienstverlening en verhogen we het gebruiksgemak”, licht schepen van ICT/Smart City Matthijs Samyn toe. Daarnaast helpt het Testhuis ook burgers met digitale vaardigheden, zoals documenten opvragen via het digitale loket of werken met de smartphone.

Het project Testhuis gaat eind deze maand van start en loopt tot juni 2023. Wil je als inwoner van Stad Roeselare deel uitmaken van het testpanel en jouw mening geven over dienstverlenende processen? Contacteer Stad Roeselare via het gratis nummer 1788 of mail naar 1788@roeselare.be. Of geef ARhus een seintje via 051 69 18 00 of info@arhus.be.