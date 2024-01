Test de mobiele beweegbank in Oostendse wijk Konterdam

Sinds kort kun je naast het AZ Oostende in de wijk Konterdam een mobiele beweegbank van stad Oostende uittesten.

Nog tot eind februari vind je een mobiele beweegbank nabij AZ Oostende in de wijk Konterdam. “Onze mobiele beweegbanken bieden een zitplaats voor wie even wil uitrusten, maar zijn vooral bedoeld om er lichaamsversterkende oefeningen op uit te voeren. Ze zijn geschikt voor alle leeftijden, zowel onervaren als geoefende sporters kunnen op eigen tempo aan de slag met de eenvoudige oefeningen die op de bank afgebeeld worden. Met de QR-code krijg je toegang tot de gratis app die meer dan 250 oefeningen bevat voor elk sportniveau”, verduidelijkt schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert (CD&V).

Inge Luts, directeur patiëntenzorg AZ Oostende: “AZ Oostende is heel blij met de beweegbank naast het ziekenhuis. We onderstrepen met deze samenwerking het belang van bewegen en het effect op onze fysieke maar ook mentale gezondheid.”

In november 2023 werd een tijdelijke beweegbank geplaatst in sportpark De Schorre. In maart en april verhuist de beweegbank naar de wijk Raversijde. (HH)