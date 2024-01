Tessa Wullaert voorgedragen als ereburger van Harelbeke, viervoudig Gouden Schoen voelt zich vereerd

Na overleg met de burgemeester en bij uitbreiding met de collega’s van het schepencollege heeft Dominique Windels als schepen van Sport, de nieuwe Gouden Schoen bij de vrouwen, Tessa Wullaert, voorgedragen om eventueel ereburger van Harelbeke te worden.

“Tessa woont momenteel in Stasegem en zet met deze prestatie Harelbeke in de kijker. Ze won de Gouden Schoen reeds voor de vierde maal als beste speelster van het afgelopen jaar”, aldus schepen Windels.

Vereerd

Tessa is sterkhouder en kapitein van de Red Flames, de nationale damesvoetbalploeg. “Vandaag heb ik dan ook aan onze dienst communicatie de opdracht gegeven de procedure op te starten. Daarbij is de eerste stap uiteraard de goedkeuring van betrokkene zelf.”

“Maar na een telefoontje van onze burgemeester blijkt dat Tessa vereerd is met het voorstel. Dus volgt nu de verdere uitwerking om heel binnenkort Tessa te huldigen als ereburger.”

Yves Lampaert

“Nadat we eerder al sportfiguren zoals Yves Lampaert ereburger maakten, kan ik als schepen van Sport alleen maar heel blij zijn opnieuw een sportvrouw te mogen huldigen.”

Kleine en leuke anekdote: Dominique en Tessa hebben elkaar nog ontmoet op oudejaarsavond. “Ik heb me voorgesteld als schepen van Sport in Harelbeke, waarop we samen op de foto zijn gegaan. Toen wist ik nog niet dat ze de Gouden Schoen zou winnen, anders had ik het toen al gevraagd.” (lacht)

Vier jaar geleden werd Tessa Wullaert ook al ereburger in Wielsbeke.