Tessa wil Miss Exclusive worden: “Mijn kinderdroom waarmaken”

De 28-jarige Tessa Denys waagt haar kans om Miss Exclusive te worden. De Ieperse hoopt zo haar kinderdroom waar te maken. “Ik kijk al heel mijn leven op naar missen, maar heb ook een stoere kant”, vertelt ze.

Tessa Denys waagt haar kans in de hoop het kroontje uiteindelijk mee te nemen naar West-Vlaanderen. “Ik besloot om mijn kinderdroom achterna te gaan”, opent Tessa. “Ik had het gevoel dat het nu het moment was. Alles of niets. Ik kijk al mijn hele leven op naar missen, maar ik wil ook bewijzen dat het anders kan. Ik ben niet de typische poppemie. Ik ben een meisje met een stoere kant, want ik ga regelmatig skydiven, maar probeer dat te beperken om het milieu te sparen. Ik ga ook wakeboarden en kocht dit jaar een oud speedbootje dat ik graag op een milieuvriendelijke wijze de Leie in wil krijgen. Maar daarvoor zoek ik nog een leuke partner die mij kan helpen. Ik wil dus tonen dat elk meisje zo’n wedstrijd kan winnen, ook als je bijvoorbeeld voetbalt of bokst. Je moet gewoon zijn wie je bent, want dan ben je het mooiste.”

Milieu

De finaliste koos ook bewust voor Miss Exclusive, omdat die wedstrijd veel verder gaat dan een klassieke schoonheidswedstrijd. “Bij Miss Exclusive is echt iedereen welkom, ongeacht leeftijd, achtergrond of lichaamstype. De organisatie zet zich ook maatschappelijk in. Zo steunen we verschillende milieuvriendelijke projecten. Een daarvan is Bee the Change, waarin we mensen stimuleren om voor de bijen te zorgen op een eenvoudige manier. We zullen dan ook aan kinderen op school uitleggen hoe ze insectenkastjes kunnen maken met ons eigen mini-bouwpakket uit recycleerbaar materiaal.”

Hechte groep

Het team organiseert ook tal van activiteiten voor de twintig finalistes. “We zijn op dit moment met een kleine groep van twintig meisjes. Zo leer je elkaar echt kennen en bouw je met iedereen een band op. Het is belangrijk dat we één familie vormen. Daarom staan er veel momenten op de planning om te groeien tot een hechte groep. Zo ondernamen we al een avonturentraject. Iedereen steunt elkaar, zodat elke deelneemster kan openbloeien als vrouw.”

Niet enkel de entourage van Miss Exclusive is enthousiast. Tessa kan ook op veel steun rekenen in haar omgeving. “De reacties op mijn deelname waren vrij positief. Iedereen wil me echt helpen. Ook de sponsorzoektocht loopt verbazingwekkend vlot. Samen met mijn sponsors zet ik leuke projecten op poten. Zo komt er iets grootschaligs aan met Criyolo, een chocolatier uit Menen, maar verder kan ik nog niets verklappen!”

Vastgoedadviseur

In het dagelijks leven werkt Tessa in een volledig andere sector. “Ik ben vastgoedadviseur voor ERA Domus in de regio Poperinge-Ieper. Ik kan wel enkele vaardigheden uit mijn werkveld tijdens de missverkiezing gebruiken. De missverkiezing draait ook om jezelf in de markt zetten en tonen waar je voor staat. Al krijgen we ook vanuit de missorganisatie de nodige ondersteuning met bijvoorbeeld media- en catwalktraining. We werken hard aan onze eigen vaardigheden, veranderen positief en bloeien helemaal open tot de beste versie van onszelf”, sluit Tessa af. Of Tessa het kroontje wint, zien we tijdens de finale op 29 april in Zottegem.