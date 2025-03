Tessa en Bryan vonden hun roeping als ambulancier: “Sommige mensen doen bij ons hun hele levensverhaal”

Tessa Maes en Bryan Depoorter vormen een koppel dat niet alleen samen werkt, ze delen ook hun hobby’s en andere passies. Zo houden ze via WhatsApp-groepjes heel wat Izegemnaars op de hoogte van het reilen en zeilen in de stad, ze trekken er ook samen met het fototoestel op uit om verlaten panden te fotograferen.

Je kan Tessa en Bryan kennen vanuit de WhatsApp-groepen die ze samen beheren, maar je kan ze evengoed al eens aan de slag gezien hebben als ambulanciers. Het koppel deelt niet enkel hun job, maar ook hun hobby’s.

Hoe leerden jullie elkaar kennen?

Tessa: “Goh, we zijn al een achttal jaar bevriend op Facebook. Maar het is pas vier jaar geleden dat we elkaar echt leerden kennen en van het een kwam het ander.”

Bryan: “Je hoort het inderdaad misschien wat aan mijn tongval. Ik ben geboren in Roeselare, groeide er deels op, maar ook in Turnhout. Maar nu ben ik hier met Tessa in Izegem neergestreken.”

“Sommige mensen zouden hun hele levensverhaal uit de doeken doen in onze ambulance”

Tessa: “Ik groeide op in de Roeselaarsestraat in Izegem, mijn grootvader Daniel Maes was bekend als melkboer. Hij overleed in 2014, mijn mama woont daar nog steeds in de ouderlijke woning.”

Jullie werken voor Ambuce Rescue Team. Wat doen jullie precies?

Tessa: “In Izegem is TRIAC van de familie Snoeck bekender, onze werkgever heeft dat destijds overgenomen en is over heel Vlaanderen actief. Hier in West-Vlaanderen zijn we met twee ambulances waarmee we uitrukken. We doen vooral ziekenvervoer. Soms is het iemand van thuis uit naar het ziekenhuis voeren, soms ook mensen uit een rusthuis over en weer brengen.”

Afspreken met jullie was niet evident, jullie hebben niet de meest regelmatige werkuren.

Bryan: “Het varieert enorm. Soms hebben we dagen dat we maar vijf uur aan het werk zijn, andere dagen is dat 12 tot 13 uur. We werken via een app-systeem, pas de avond ervoor krijgen we te zien waar we de dag nadien naar toe moeten. Dat kan ook eens naar het UZ in Gent of Leuven zijn, dan ben je natuurlijk langer onderweg.”

Jullie werken samen. Is er een taakverdeling?

Tessa: “Bryan is meestal de chauffeur, maar als het echt lange dagen zijn, dan neem ik het stuur al eens over. Maar meestal zit ik achteraan de ambulance bij de persoon die we vervoeren. Ik ben een sociaal iemand. Sommige mensen zeggen weinig, iedereen is daar vrij in natuurlijk. Anderen zouden hun hele leven vertellen. Zo moeten we ook al eens mensen naar een palliatieve dienst brengen, als die mensen hun hart openen, dan zijn dat best intense gesprekken. Maar we willen vooral de mensen op een zo comfortabele manier ter plaatse brengen.”

Dag in, dag uit samenwerken. Is dat evident?

Tessa: “In het begin had ik er ook wat voor gevreesd, maar het valt eigenlijk goed mee. En we hebben elk onze eigen stek in de ambulance, meestal luistert Bryan mee naar wat wij achterin allemaal te vertellen hebben. Hij is ook een stiller type. Maar we hebben beiden onze roeping als ambulancier gevonden.”

Jullie lanceerden ook een WhatsApp-groep ‘Politiecontrole Buurtpreventie’. Hoeveel leden hebben jullie daar al?

Tessa: “We benaderen al de 500, de jongste tijd zijn er heel wat nieuwe mensen bij gekomen. We delen daarin zaken die de mensen kunnen helpen. Als er een ongeval gebeurt, dan plaatsen we dat er in, zodat mensen weten dat ze moeten omrijden. Maar ook verdachte zaken signaleren we. En onze leden doen dat ook. Maar we zijn recent ook gestart met een opsplitsing van de groep. We zijn zelf dierenliefhebbers, maar sommige leden wilden liever niet meer dat er veel verloren honden en katten passeerden in de berichten. Daarvoor is nu een nieuwe groep opgericht, ook eentje om flits- en andere controles te melden. Maar ik ben ook al enkele keren gecontacteerd door de politie, omdat we soms zaken hebben opgemerkt. Bijvoorbeeld een nummerplaat van een verdacht voertuig. Maar het is vooral een hobby, waar we toch wat uurtjes per dag mee bezig zijn.”

Jullie andere hobby is Urbex, urban exploring. Jullie gaan op bezoek in verlaten panden….

Bryan: “Wij hebben een voorliefde voor oude huizen, maar dat kunnen ook eens een boerderij of een rust- of ziekenhuis zijn. Wij doen dat met respect voor die plaatsen. We zijn zeker geen vandalen, laten alles in oorspronkelijke staat, maar het is ons vooral om de sfeer die dat oproept te doen. En dat fotograferen we uiteraard. We hebben ook een Facebookpagina (Tm.Urbex-urbexteamtb) waarop je al onze foto’s kunt zien. Zelf volgen we uiteraard collega’s, zo krijgen we ook tips voor locaties.”