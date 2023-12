Terwijl armoede blijft groeien, vangt het Sociaal Huis met z’n vrijwilligers grootste noden op in Ruiselede

Zowat alle statistieken tonen aan dat de armoede in ons land blijft groeien. Dat geldt ook voor een landelijke gemeente zoals Ruiselede. Een voorbeeld: in 2015 genoten 45 inwoners van voedselpakketten. In 2018 waren er dat 100 en in 2022 al 118. “Als kleine gemeente staan we veel dichter bij de mensen en voelen we de noden beter aan”, verklaart schepen voor Sociale Zaken Linda Wyckstandt (RKD).

“Vroeger spraken we alleen van het OCMW, dat voornamelijk financiële steun geeft”, vertelt schepen Wyckstandt. “Vandaag is daar het Sociaal Huis bijgekomen, wat zeer drempelverlagend werkt dankzij een erg enthousiast team. Mensen kunnen daar terecht voor administratieve ondersteuning, praktische hulp of toelagen. We stellen inderdaad vast dat de armoede in onze gemeente toeneemt. In 2015 gaven we 1.125 euro uit aan voedselpakketten, vorig jaar was dat al 4.720 euro. Dat is veel geld voor een kleine gemeente. Daarvoor werken we samen met vzw De Toevlucht Aalter, waarover we bijzonder tevreden zijn.”

Het logo van De Toevlucht is een paraplu, die symbool staat voor beschutting, veiligheid, warmte en vriendschap.

Preventief werken

Hoewel de noden en de armoede groeien, vallen de cijfers al bij al nog mee. Zo’n honderd noodlijdenden op een totaal van 5.400 inwoners is zowat twee procent binnen de gemeente. In Vlaams-Brabant bijvoorbeeld bestaan er in sommige gemeenten verhoudingen van één op zeven. “Als kleine gemeente staan we dicht bij de mensen, voelen we de noden beter aan en proberen we vooral preventief te werken”, legt Linda Wyckstandt uit.

“Daarvoor hebben we maatschappelijke werksters en een team van maar liefst 67 vrijwilligers. STER-telefonisten bellen wekelijks 80-plussers op. De Minder Mobielen Centrale helpt je aan een chauffeur, digi-helpers verhelpen computerproblemen, een elektrische duofiets maakt ook mensen met een beperking mobieler… Bovendien werken we samen met organisaties zoals Familiezorg, Curando en de Woonwinkel.”

Verborgen armoede

Natuurlijk geven cijfers niet altijd een totaalbeeld. “Dat klopt”, bevestigt schepen Wyckstandt. “Soms zijn eenzame zelfstandigen of mensen met problemen gewoon te fier om zich te laten helpen. Ondanks alle goede bedoelingen kun je vormen van verborgen armoede niet helemaal uitsluiten.” (GGM)