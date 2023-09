Terugblik op 63ste Kriekefeesten en 44ste Mennefeesten: “Onze feesten zijn cultureel erfgoed van Ingelmunster”

De 63ste Krieke- en 44ste Mennefeesten zijn weer voorbij. De Krieke kreeg vooral op zondag veel regen te verwerken, de Menne kon genieten onder een stralende zon. Beide voorzitters hopen dat de overheid geen strengere wetgeving invoert, zodat dergelijke kleinschalige feesten kunnen blijven doorgaan. “We zijn immers het cultureel erfgoed van Ingelmunster”, zegt Mennevoorzitter Cedric De Backere.

Op 4, 5 en 6 augustus werden de 63ste Kriekefeesten gehouden. “Op vrijdag en zaterdag viel het weer mee, op zondag was het minder. In die voorbije 63 jaar maakten we nog nooit mee dat er zoveel regen viel op zondag. Rond 15 uur kregen we een hevige regenbui te verwerken”, zegt Kriekevoorzitter Stijn Vanneste (51). “Het buitenterras viel weg, maar het was wel gezellig in de tent. Iedereen stond aan de toog. Het was alsof we op café zaten aan een lange toog. Op zaterdag viel de Farm Run mee. Dat was een nieuw initiatief in plaats van de loopwedstrijd. De jonge kern van het bestuur werkte dat uit, samen met AVI. We gaan dit volgend jaar verder uitwerken.”

eerste dartswedstrijd

“Je hoort mij niet klagen”, zegt Mennevoorzitter Cedric De Backere (36), die op 11, 12 en 13 augustus feest vierde. “Onze verwachtingen werden ingewilligd. Op vrijdagavond hielden we een eerste dartswedstrijd en dat was een schot in de roos. Op zaterdagavond was het onze traditionele artiestenavond vol ambiance. Op zondag stonden de kinderen centraal. Op zondagavond was er minder volk. Het is niet meer evident om twee avonden na elkaar een grote showavond te organiseren. Vooral niet door de hoge prijzen die sommige artiesten vragen. We moeten dus zoeken naar alternatieven die de bezoekers aanspreken. Positief was dat het mooi weer was, zodat onze fietstocht zeker geslaagd was en ook de kidsactiviteiten op onze Menneweide waren een succes. Op maandagavond sloten we af met een 1.000-tal aanwezigen voor de beenham met frietjes. Volgend jaar bestaan we 45 jaar maar we focussen op onze 50ste verjaardag in 2029.”

In 2024 bestaan de Kriekefeesten al 64 jaar. “We gaan volgend jaar zeker geen radicale veranderingen doen. De vrijdagavond zit goed met onze eucharistieviering en de kaarting. Op zaterdagnamiddag blijven we bij onze Farm Run en ‘s avonds onze bekende barbecueformule. We moeten enkel nog wat werken aan onze zondag. Dit jaar hadden we geen mooi weer en daardoor was onze landelijke ambachtenmarkt niet succesvol. Volgend jaar moeten we opnieuw iets uitwerken met een competitie, zodat het publiek komt kijken en supporteren.”

Winst of verlies?

Het belangrijkste: was de voorbije editie financieel succesvol? “We zijn een wijkfeest en onze inkomsten zijn variabel”, zegt Stijn van de Krieke. We verkopen geen toegangskaarten, zoals de Menne. We moeten het hebben van de bezoekers die iets consumeren. We weten ook dat we om de zoveel jaar wel eens tegenslag hebben. Vorig jaar was heel geslaagd, met dank ook aan de huldiging van gele truidrager Yves Lampaert. We kunnen tegen een stootje maar we blijven voorzichtig.”

Cedric van de Menne: “Bij ons ziet het er redelijk goed uit. We investeren in artiesten en dat kost geld. De euro’s moeten terugkomen via sponsoring, kaartenverkoop en drankverbruik van het publiek. Positief is dat we mooi weer hadden, zodat het drankverbruik meeviel. De Menne is echter ook geen feest dat duizenden euro’s winst per jaar kan boeken. Nu sparen we op naar onze 50ste verjaardag toe, maar doorheen de jaren moeten we ook wel eens een tegenslag incalculeren.”

Wat brengt de toekomst? Stijn: “We hopen dat de wetgeving niet te streng wordt. We werken met vrijwilligers. Na corona is dat niet gemakkelijk geworden. Dan zijn er ook nog de herbruikbare bekers. We staan daar wel achter, maar voor een klein wijkfeest moet het haalbaar blijven. Voorlopig lukt dat. Ik roep de hogere overheid op zo’n laagdrempelige initiatieven niet te veel druk op te leggen, zodat ze blijven bestaan. Positief is wel de uitleendienst van de gemeente.” Cedric knikt en vult aan: “De Krieke en de Menne zijn het cultureel erfgoed van Ingelmunster. Komt er een strengere wetgeving, dan wordt het niet evident voor kleine organisaties.” (Patrick Depypere)