Terugblik op 2021: het superstuntjaar van Mr. Steve, de nieuwbouw zonder straat en de man met het zonneterras op een stelling

2021 was weer een druk nieuwsjaar. In de laatste week van het jaar blikken we terug op enkele nieuwsitems die toch zijn blijven hangen. Barbier Mr. Steve haalde in 2021 onze pagina’s met stunts zoals een gratis coronavaccin. Maar hij staat ook voor een belangrijk jaar. Zijn stek in de Middenstraat moet hij immers verlaten.

In 2022 zal het tien jaar zijn dat Steve Desseyn (44) alias Mr. Steve als kapper en barbier actief is. “En dat moet gevierd worden”, voegt hij er meteen aan toe. “Op zaterdag 10 september organiseer ik hier Barber Fest Part III, een tiental groepen komt optreden en er zijn ook tal van standjes. We werken daarvoor samen met de mensen van De Verlichte Geest. We moeten nog toestemming krijgen van het stadsbestuur, maar ik denk dat die beslissing nog wat on hold staat in functie van de evolutie van de coronacijfers. Het wordt zeker ons laatste feestje, want in 2023 moeten we noodgedwongen verhuizen.”

Buiten coifferen

Niet enkel het gebouw waar de barbershop is gevestigd, maar ook de carwash en metalcafé De Verlicht Geest gaan onder de sloophamer. “Weet je dat het al de tweede keer is dat ik zoiets voor heb? Ook Atelier 61 in de Sint-Amandsstraat, waar ik de eerste vijf jaar mijn zaak runde, moest wijken voor appartementen. En nu opnieuw. Er blijft op de duur niets meer over van de stad met al die nieuwe projecten met honderden appartementen. Net als van de buren loopt mijn huur hier af eind 2022, veel konden we dus niet doen. Ondertussen heb ik al een nieuwe locatie hier niet ver vandaan. In de Kattenstraat 87 heb ik een pand gekocht waar ik ook ga wonen. Er is nog een massa werk, maar we willen weer iets mooi creëren. De tuin is er ook 800 vierkante meter groot, bedoeling is dat we in de zomer ook buiten kunnen coifferen.”

Parkeren is er misschien iets minder evident. “Dat klopt en het is ook een fietsstraat. Maar ik heb al veel trouwe klanten, die vaak ook al vrienden geworden zijn. Die zullen wel blijven komen. En voor de fietsers zullen we zorgen dat ze hun tweewieler veilig kunnen plaatsen. Er borrelen al heel wat ideetjes op…”

Coronabeleid is voor politici als gooien naar een dartsbord

Ondanks corona breidde Mr. Steve zijn zaak uit. “In het restaurant dat vroeger onder hetzelfde dak zat hier in de Middenstraat hebben we nu een cafeetje gemaakt en bieden we ruimte aan Wild West Tattoo uit Zonnebeke. Op bepaalde tijdstippen komt Claudine Beghein hier tatoeëren en die zaak draait goed. Onze shop hebben we dan maar een andere naam gegeven: Mr. Steve XXL. We verkopen hier ook schilderijen van Billonart en ook lokale producten zijn hier te verkrijgen. De lokale handelaars moeten elkaar steunen.”

Afgelopen jaar had Mr. Steve opnieuw wat stunts in petto. “Het begon al in mei 2020. “Toen mochten de kappers weer open. Maar hij opende niet ‘s ochtends zijn zaak, maar om klokslag middernacht. “We waren meteen volgeboekt. We kregen ook heel wat media-aandacht. Ik geef eerlijk toe dat dit ook wat publiciteitsstunts zijn.” Net als op 1 februari van dit jaar toen Mr. Steve verkondigde dat hij de deuren zou openen.

“De politiekorpschef heeft zich toen ook met de zaak bemoeid, maar ik haalde mijn schaar niet boven. Ik was enkel open op afspraak als winkel, maar ik had toch maar eens weer de aandacht gevestigd op het coronabeleid waar we soms kop noch staart aan krijgen. In mijn zaak hangt hier een dartsbord, de sport is weer immens populair geworden. Maar ik denk dat onze politici ook vaak naar het dartsbord gooien bij hun beslissingen en dat ze vaak niet weten waar ze uitkomen. Je ziet het nu ook weer met de aanpak van de culturele sector.”

Kapperskwartet

Bij de heropening later in februari deelde Mr. Steve dan weer coronavaccins uit aan zijn klanten: het MarsiPfizer-vaccin. “Een vaccin in de vorm van lekkere marsepein van Bakker Jan uit Izegem.”

De barbershop is ook één grote mancave, maar nu deden ook al de dames de intrede. “Claudine plaatst er al haar tattoos, met Delphine Vanheule loopt hier nu ook iemand stage. Samen met Michael Deherder en Jeffry Debeuf vormen we een perfect functionerend kapperskwartet. En het zijn nu nog drukke dagen. Net voor eindejaar wil iedereen nog eens bijgeknipt worden.”

Steve Desseyn geeft ook nog les aan het MSKA waar hij aan anderstalige jongeren Nederlands aanleert. “Het gaat vaak om vluchtelingen. Ook voor die gasten was het een moeilijk jaar. Al mocht ik gelukkig blijven lesgeven, online verliep dat immers een stuk moeilijker.”

Ook dit was 2021: de nieuwbouw zonder straat Je wil verhuizen, maar de straat voor je nieuwbouwwoning is niet afgewerkt. Je houdt het niet voor mogelijk, maar toch is het realiteit. Het verhaal van Sammy Goderis en Arike Labaere deed wenkbrauwen fronsen, maar terwijl Fluxis en projectontwikkelaar Hectaar naar elkaar wijzen is er anderhalve maand later nog altijd geen oplossing. “We moeten enkele grote zaken verhuizen, maar door het slecht weer is er nog geen doorkomen aan.” De Robert De Manstraat maakt deel uit van de megaverkaveling Roobaertpark waar ruim duizend nieuwe woningen komen. Er zijn verschillende projectontwikkelaars actief. Sammy Goderis en Arike Labaere woonden in de Spoelstraat op enkele honderden meter van de Robert De Manstraat die te bereiken is via de Gitsestraat. “Onze woning werd opgeleverd op 29 oktober. Wij wilden in november verhuizen omdat ik toen speciaal daarvoor een weekje vakantie ingepland”, klonk het toen. Het warmtenet De wijk is aangesloten op het warmtenet en het probleem van de straat die maar niet aangelegd raakte, bleek letterlijk onderliggen. Bij Hectaar wezen ze naar Fluvius dat via een onderaannemer aansluitingen had laten uitvoeren, maar sonderingen wezen uit dat de ondergrond niet stevig genoeg was. Bij Fluvius betwistten ze dat en houden ze voet bij stuk. “De werken die wij er uitvoerden dateren al van een jaar geleden en ondertussen is daar al veel gebeurd”, klonk het in een verklaring. Maar hoe staat het net voor eindejaar? Sammy Goderis: “Het grootste deel van de verhuizingen hebben we kunnen doen, enkel wat zware stukken moeten nog naar hier gebracht worden. Door het weer van de afgelopen weken ligt het hier niet ideaal om verder te verhuizen. Ondertussen is de straat wat aangehard met steenpuin, maar dat doet vrezen dat de echte oplossing nog niet voor meteen is Na een aangetekende brief naar Hectaar met een ingebrekestelling heeft men beloofd enkele zaken te voorzien om het leefbaarder te maken. Zo is er ook met palleten een pad aangelegd dat een voet- en fietspad moet voorstellen. Maar het is nog altijd wachten op de straatverlichting.”