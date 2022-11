Terug naar de bakermat: Oostendse leerkracht Latijn loopt eerste marathon meteen uit in Athene

Margaux Vandenberghe (32) liep zondag haar eerste marathon. Ze koos meteen voor de bakermat van de loopwedstrijd om de sportieve uitdaging aan te gaan: van het stadje Marathon naar Athene. De locatie is niet toevallig gekozen, want de Oostendse geeft Latijn aan de eerste graad van het Sint-Godelievecollege in Gistel. “Ik vond het leuk om meteen voor de moeder van de marathons te gaan.”

De Oostendse Margaux geeft als leerkracht de vakken Latijn, wiskunde en Engels in de eerste graad van het Sint-Godelievecollege. Ze is daarnaast ook heel sportief. “Ik loop al enkele jaren. Ik had tot nu toe vooral halve marathons gelopen. In april kwam het idee in me op om te trainen voor een echte marathon. In mei ben ik dan beginnen trainen volgens het schema van mijn kinesist”, vertelt Margaux. De loopwedstrijd stond op de bucketlist van de jonge leerkrachte. “Het was niet echt mijn ambitie om de marathon al dit jaar te lopen, maar ik ben er uiteindelijk al voor gegaan onder het motto you only live once.”

In België? Te simpel

Een marathon in België lopen leek haar echter te ‘simpel’ en als leerkracht Latijn leek het haar leuk om terug te keren naar de plaats waar het allemaal begonnen is. “De marathon is gebaseerd op het verhaal dat een boodschapper vanuit het stadje Marathon naar Athene werd gestuurd om zeggen dat de Grieken de veldslag die er plaatsvond, hadden gewonnen. De afstand van Marathon naar Athene is iets meer dan 42 kilometer.”

“De meeste mensen komen naar hier om af te sluiten”

Margaux legde zondag dezelfde route af. “’s morgens werden de deelnemers met de bus naar Marathon gebracht, waarna de route werd afgesloten voor de wedstrijd. Het was moeilijk voor supporters om langs het parcours te geraken. Mijn ouders, vriend en schoonouders zijn meegekomen en het was moeilijk voor hen om zich goed te verplaatsen. De eerste 20 kilometer stonden dan ook weinig supporters langs het parcours. Naarmate we dichter bij Athene kwamen, stonden er wel steeds meer mensen.”

Op karakter

Het was op veel vlakken dan ook een unieke ervaring. “Ze zeggen over marathons dat je ervan moet genieten en dat het een unieke ervaring is om over de finish te lopen. Dat laatste kan ik beamen. Je loopt over de finish in het Olympisch stadion van Athene. Dat eerste was iets minder het geval. Enerzijds zorgde het mooie weer ervoor dat het lastig lopen was en anderzijds waren er ook heel wat hoogtemeters. Tussen 20 en 30 kilometer was het serieus klimmen. Ik had daar eigenlijk niet echt op getraind en liep het echt op karakter uitgelopen.”

Margaux kwam na een knappe 4,5 uur over de streep. “Ik ben heel tevreden met het resultaat.” Ze heeft nog geen nieuwe uitdagingen in het vizier. “Het is nu even goed geweest, maar het verhaal is nog niet af. Veel mensen verklaarden me zot dat ik meteen in Athene begonnen ben. De meeste mensen komen naar hier om af te sluiten”, lacht Margaux, die als leerkracht niet veel tijd had om te recupereren.

“Dinsdag stond ik weer voor de klas. Ik heb het verhaal ook gedeeld met mijn klas. Mijn leerlingen waren wel onder de indruk. Ze waren trots en hebben zelfs een traktatie meegebracht om mij proficiat te wensen. Dat was wel leuk, ik heb echt een toffe klas.”