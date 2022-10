Terug naar af voor Cercle: Raad van State vindt twee voetbalstadions in Brugge verspilling van ruimte

De Raad van State volgt de argumenten van de vzw Groen en vernietigt het gewestelijk ruimtelijk structuurplan voor de Blankenbergse Steenweg in Brugge. Dat betekent dat Cercle Brugge er geen nieuw voetbalstadion kan bouwen én dat er zich op die site geen bedrijven kunnen vestigen.

De vzw Groen had als enige nog een bezwaar ingediend tegen dit structuurplan, waarmee Vlaanderen de weg vrij wou maken voor een nieuwe bedrijvenzone en een multifunctioneel stadion, op een plaats waar nu weiden en landbouwvelden zijn.

Open ruimte

De milieuvereniging kantte zich tegen de aantasting van de open ruimte en kreeg gelijk van de Raad van State. Eerder al had de auditeur van dit rechtsorgaan geadviseerd om dat plan te verwerpen, omdat er in dit dossier geen sprake is van zuinig ruimtegebruik.

De Brugse advocate Marleen Ryelandt, die de vzw Groen vertegenwoordigt, stelt: “In het arrest hekelt de Raad van State dat Vlaanderen in haar plan onvoldoende duidelijk aangeeft hoe 28 hectare in dit dossier precies zullen ingevuld worden. Gek genoeg spreken die plannen nog altijd over een stadion met 40.000 zitjes. Oorspronkelijk wou Club Brugge daar een voetbaltempel bouwen, maar Bart Verhaeghe veranderde het geweer van schouder.”

“Er was een politiek akkoord dat Cercle een kleiner stadion op die plek zou realiseren, maar dat werd in het structuurplan nooit aangepast. Blijkbaar wilden Vlaanderen en de Stad Brugge zich verzekeren van een optimale invulling van die site. Vanuit de visie dat de ecologische voetafdruk dezelfde was, gezien ook bij een kleiner stadion een veiligheidscorridor nodig is.”

Fout

“In feite heeft de tegenpartij dezelfde fout gemaakt als in 2020. Dat wordt hen zwaar aangerekend door de Raad van State: die oordeelt onomwonden dat die die plannen in strijd zijn met het principe van zuinig ruimtegebruik. De raadsheer vraagt zich zelfs af of het in de 21ste eeuw nog verantwoord is dat er in een stad als Brugge twee voetbalstadions nodig zijn.”

Brugge had al een heel masterplan voor de site klaar.

Hoe reageert de Brugse schepen van ruimtelijke ordening ? Brugge had al een heel masterplan voor die site opgemaakt, met vijverpartij, fietspaden en parking.

Franky Demon: “We nemen nu de tijd om het arrest grondig te bestuderen, we laten het dossier niet los. Ofwel herneemt Vlaanderen met een nieuw gewestelijk ruimtelijk structuurplan ofwel komt Brugge aan zet met een kleiner ruimtelijk structuurplan. We blijven ons inzetten voor extra bedrijventerreinen en tewerkstelling in de Brugse regio. Ook voor het voetbal werken we hard aan een oplossing.”

De Spie

Marleen Ryelandt reageert strijdvaardig: “De vzw Groen zal zich blijven verzetten tegen elk aantasting van de open ruimte rond Brugge. We mogen geen waardevolle landbouwgrond verkwanselen. Daarom hebben wij ook bezwaar aangetekend tegen een omgevingsvergunning voor een bedrijventerrein in de Spie in Sint-Pieters.”