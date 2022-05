Terug erediensten in de St. Adrianuskerk in Adegem ondanks aanhoudende werken

Omdat er herstellingswerken moesten uitgevoerd worden aan de verwarming en de elektrische leidingen in de Adegemse kerk is die al enkele maanden gesloten.

De werken liggen momenteel stil omdat de uitgevoerde werken moeten harden. Het is de bedoeling dat de werken na het bouwverlof worden afgerond.

Zowel pastoor Luc als Piet Blomme, namens de kerkraad, bevestigden ons dat ondanks er nog werken moeten uitgevoerd worden de kerk voldoende veilig is om er erediensten in te organiseren. De erediensten in het weekend hervatten vanaf het weekend van 28 mei. (LV)