‘Terreurbuur’ teistert wijk Ter Beke

“Hier gaan nog ongelukken gebeuren, het is aftellen tot het dramatisch gaat aflopen!” Buurtbewoners en zelfs bewindvoerders trekken aan de alarmbel nadat een Menenaar volgens hen aan zijn lot werd overgelaten. Hij zakte af in een spiraal van mentale conflicten en groeide uit tot een ‘terreurbuur’. Hulp krijgt hij voorlopig niet.

Ter Beke, een volkse buurt aan de rand van Menen waar het onder normale omstandigheden best wel fijn vertoeven is. Onder normale omstandigheden, want sinds geruime tijd gaat een deel van de wijk gebukt onder de ongecontroleerde woede-uitbarstingen van een regelrechte terreurbuur. Zijn directe buren staan doodsangsten uit, terwijl anderen in een grote boog omheen de man in kwestie lopen.

Die kerel is erg ziek en moet geholpen worden

“Hij is hier een drietal jaar geleden komen wonen en toen ging dat eigenlijk erg goed”, klinkt het bij een Ter Bekenaar. “Hij had te kampen met psychische problemen maar werd goed opgevolgd en begeleid, waardoor hij een relatief normaal leven kon leiden. Iets meer dan een jaar geleden viel die begeleiding om één of andere reden weg en toen ging het pijlsnel bergaf. Het begon met roepen, tieren, vanop zijn balkon mensen met de dood bedreigen en dergelijke maar al snel liep het compleet uit de hand. Zijn ramen aan diggelen slaan, volledige meubelstukken door het raam naar beneden kieperen, gasleidingen kapot trekken, de wasmachine van het balkon gooien waardoor het water metershoog uit de leidingen spuit of zijn volledige interieur tot gort kloppen? Het is maar een bloemlezing van wat we dagelijks meemaken. Zonder overdrijven is de politie hier al een 30-tal keer geweest maar die weten zelf vaak niet echt goed hoe ze de zaak moeten aanpakken.”

“Die jongen is ziek maar van zodra hij een crisis meemaakt, verandert hij in een razend agressieve machine die blind van woede wordt. Hij dreigt nu met het in brand steken van het gebouw, we hoeven er geen tekening bij te maken dat de volledige buurt bang afwacht.”

Aan lot overgelaten

Verbazend genoeg hebben heel wat mensen begrip voor de situatie waarin de Menenaar zich bevindt, begrip dat er voor het systeem dan weer helemaal niet meer is. “Het is niet te vatten dat het Psychiatrisch Centrum van Menen die man keer op keer gewoon zo laat vertrekken zonder opvolging. Hij woont in een appartement waar geen spaander meer heel is, waar geen water of elektriciteit meer is en hij probeert de demonen in zijn hoofd zelf onder controle te krijgen met verdovende middelen. Die kerel is erg ziek en moet geholpen worden.”

De bewindvoerder van de man bevestigd het verhaal en briest wanneer ze spreekt over de gezondheidszorg. “De persoon in kwestie kampt met hevige psychische problemen en werd tot augustus vorig jaar goed begeleid, een begeleiding die van dag op dag wegviel”, reageert ze scherp. “Van toen af aan is het compleet fout gelopen en blijft het maar verder gaan. Een team van 10 mensen met elk hun vakkennis, waaronder ikzelf, smeekt bijna op de blote knieën bij het PCM om actie te ondernemen maar we mogen al blij zijn als ze antwoorden. Mensen die willen helpen vragen hulp aan mensen die kunnen helpen, maar zij die kunnen hebben daar geen oren naar. Bruut gezegd kunnen we stellen dat het Psychiatrisch Centrum Menen die man compleet aan zijn lot heeft overgelaten en ondertussen is het aftellen tot het dramatische zal gebeuren.”

“Het is een situatie die ongetwijfeld zal uitdraaien op een regelrechte catastrofe indien niet meteen wordt ingegrepen. Wanneer er slachtoffers zullen vallen, dan zullen de heren en dames van de zorg ongetwijfeld heel wat paraplu’s openen.”

Bij zowel het Psychiatrisch Centrum Menen als Amphora, een onderdeel van het PCM dat instaat voor de begeleiding van mensen met geestelijke problemen, was niemand bereid te reageren.