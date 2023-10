Terrest Brewery neemt activiteiten Brouwerij De Plukker over: “Biolabel bieren blijft behouden”

De activiteiten van Brouwerij De Plukker langs de Elverdingseweg in Poperinge worden op 1 november overgenomen door de hoevebrouwerij Terrest Brewery uit Houthulst. “Voortaan zal de brouwerij niet meer open zijn voor particulieren op zaterdagnamiddag”, laat hopteler Joris Cambie weten.

Brouwerij De Plukker kondigde in oktober 2021 aan dat ze een volwaardige stadsbrouwerij zou worden. De productie zou verhuizen naar een nieuw gebouw op de industriezone aan de achterkant van het station van Poperinge. Door de investering in een nieuwe brouwzaal zouden ze daar de brouwcapaciteit kunnen opdrijven.

Hopmuseumsite

In diezelfde maand haalde De Plukker ook de concessie binnen voor de inrichting van een brouwerij op de Hopmuseumsite. Daar zouden ze in het klein brouwen voor verbruik ter plaatse. Tegen begin 2024 zou de kleine brouwerij in het Hopmuseum openen.

De verhuis van de productie naar het nieuwe gebouw kon begin 2022 door omstandigheden niet doorgaan. De brouwerij bleef langs de Elverdingseweg, maar daar was uitbreiding van de capaciteit niet mogelijk. Die uitbreiding was nodig voor het verdere bestaan van de brouwerij. Hopteler Joris Cambie en medeoprichter en brouwmeester Kris Langouche gingen op zoek naar een oplossing, maar liepen steeds vast op onhaalbare investeringen en beperkingen qua vergunning, omdat het in landbouwzone gelegen was. Dat alles leidde tot de beslissing om niet door te zetten met het project rond de stadsbrouwerij.

“Terrest Brewery gaat mijn hop verder gebruiken” – Joris Cambie

Doordat het stadsbrouwerijproject niet zou doorgaan, was een reorganisatie nodig. Medeoprichter en brouwer Kris, en zijn vrouw Shirley stonden tijdelijk in voor de uitbating van de Plukker Pub op de Hopmuseumsite. Zij beslisten om niet langer werkzaam te blijven bij De Plukker. Joris Cambie zou de brouwerij op zijn hopbedrijf langs de Elverdingseweg in afgeslankte vorm blijven uitbaten. De productie werd voorlopig uitbesteed zodat de bieren beschikbaar zouden blijven.

Loondienst

“De situatie in Brouwerij De Plukker is al een tijdje veranderd. Zoals jullie waarschijnlijk al weten is de productie in de brouwerij gestopt op 1 januari en worden onze bieren gebrouwen in loondienst bij collega’s. Dit is en was een voorlopige situatie. Dit gaf me de tijd om uit te zoeken hoe het verder moest met de brouwerij”, communiceerde hopteler Joris Cambie op de Facebookpagina van De Plukker.

“Na verschillende mogelijkheden te hebben onderzocht in het afgelopen jaar, is de uiteindelijke beslissing genomen om een doorgedreven samenwerking aan te gaan met de hoevebrouwerij Terrest Brewery uit Houthulst. Op 1 november nemen zij de activiteiten van Brouwerij De Plukker over. Concreet betekent dit dat onze bieren door hen verder gebrouwen en verdeeld worden. Zij gaan ook mijn hop verder gebruiken en behouden het bio-label op onze bieren. Vanaf november zal de brouwerij ook niet meer open zijn voor particulieren op zaterdagnamiddag. Ik wil nogmaals iedereen bedanken voor alle steun die we mochten ondervinden gedurende al die jaren.”

Info: www.terrestbrewery.be