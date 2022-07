Terreinen brandweer in Wingene en Zwevezele onderzocht op PFAS, voorzorgsmaatregelen van kracht

Recent stelde OVAM verhoogde PFAS-waarden vast op de brandweersites in de gemeente Wingene en Zwevezele. In afwachting van bijkomend onderzoek wordt gebruik van grondwater voor sommige toepassingen afgeraden.

De verhoogde PFAS- waarden zijn zoals bij de meeste kazernes in Vlaanderen een gevolg van eerdere oefeningen met blusschuim. PFAS bevat stoffen die water-, vuil-, en vetafstotend zijn en die stoffen zijn onder ander te vinden in brandblusschuim. Onlangs onderzocht de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) de bodem en het grondwater op de gemeentelijke brandweersites in de Beernemstraat in Wingene en de Bruggestraat in Zwevezele.

Voorzorgsmaatregelen

Uit analyse van de stalen blijkt dat er geen aanwijzing is op een ernstige PFAS-verontreiniging in de bodem. Er is geen onmiddellijk gevolg voor de gezondheid, maar langdurige blootstelling aan PFAS kan op termijn wel gevolgen hebben.

Op basis van de resultaten in het grondwater adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid wel om beperkte voorzorgmaatregelen te nemen voor het gebruik van grondwater in een straal van 500 meter rond de sites. Wanneer men dit grondwater gebruikt, loopt men het risico om in contact te komen met de schadelijke stoffen. Men raadt aan om geen grondwater te gebruiken als drinkwater of ijsblokjes, om te koken, om koffie te zetten, om de moestuin te bevochtigen of om het zwembad te vullen.

Onderzoek gaat verder

De betrokken bewoners ontvangen hieromtrent eerstdaags een schriftelijke toelichting. Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop bezig. Er gebeurde enkel een verkennend onderzoek op de terreinen van de brandweer

Op de risicolocatie zal men de PFAS- verontreiniging nu verder gaan onderzoeken en nauwkeuriger in kaart brengen. Op basis van die resultaten en de nieuwe wetenschappelijke inzichten kan het Agentschap Zorg & Gezondheid de huidige maatregelen behouden of aanpassen.

(NS)