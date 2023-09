Ter Remberthove Torhout wordt in 2025 gesloopt: “We laten niemand in de steek”

De zorgflats Ter Remberthove op de hoek van de Oostendestraat met de Noordlaan in Torhout worden in april 2025 gesloopt om plaats te ruimen voor een moderne nieuwbouw, bestaande uit 40 assistentiewoningen én een woonzorgcentrum met 60 bedden. Dat betekent dat de bewoners van Ter Remberthove binnen anderhalf jaar moeten verhuizen, nieuws dat hard bij hen binnenkomt. Directeur Stephanie Deprez van Zorggroep Houtland, de vzw uit Koekelare die het project realiseert, is echter formeel: “We laten niemand in de steek.”

De genoemde vzw behartigt enerzijds het grote woonzorgcentrum Meunyckenhof in Koekelare en anderzijds het kleinere Ter Remberthove in Torhout, dat uit 35 zorgflats bestaat. Van die assistentiewoningen zijn er maar 27 meer bewoond, want met het nieuwbouwproject in het achterhoofd werd er vanaf 1 januari een bewonersstop ingevoerd.

Heel wat emoties losgemaakt

“We hebben ervoor gekozen om ruim op voorhand over de sloop- en bouwplannen naar de bewoners toe te communiceren”, zegt Stephanie Deprez (41), die sinds een jaar algemeen directeur van de vzw Zorggroep Houtland is. “Zo hebben we meer dan anderhalf jaar de tijd om samen met hen naar een nieuw onderkomen te zoeken. We hebben in alle openheid over het project gepraat en duidelijk gemaakt dat we iedereen zullen helpen, maar ik begrijp heel goed dat het nieuws een pak emoties heeft losgemaakt. De bewoners zijn begrijpelijk gehecht aan hun zorgflat en zitten niet op een verhuizing te wachten. Maar als we de door de overheid erkende rusthuisbedden niet door de vingers willen laten glippen, moeten we onze nieuwbouw tegen het vierde kwartaal van 2028 af hebben. We zitten dus vast aan een strikte deadline.”

De 40 nieuwe assistentiewoningen en het bijhorende woonzorgcentrum met 60 bedden zijn op zich natuurlijk goed nieuws voor Torhout. Er blijft namelijk erg grote nood aan zowel residentiële als zelfstandige woongelegenheid voor ouderen. Maar daar hebben de huidige bewoners van Ter Remberthove geen boodschap aan. Zij maken zich zorgen over waar ze straks heen moeten. De meesten willen kost wat het kost in Torhout blijven wonen en zowat allen hebben zich in hun gezellige flat gesetteld.

Gebouw is in slechte staat

Het nieuwe complex zal opgetrokken worden op de plaats waar Ter Remberthove gesloopt wordt, plus op de omliggende parkings die aan de vzw Zorggroep Houtland toebehoren: ook deze naast het kinderdagverblijf ’t Mezennestje en deze nabij AZ Delta.

Afbraak in april 2025, 40 nieuwe flats én rusthuis met 60 bedden tegen eind 2028

“Ter Remberthove, dat dateert uit 1995, ziet er langs de buitenzijde misschien nog heel degelijk uit, maar in werkelijkheid is het gebouw in slechte staat”, argumenteert directeur Deprez. “Er zijn grote renovatiewerkzaamheden nodig om het te laten voldoen aan de hedendaagse vereisten. De rolstoeltoegankelijkheid is slecht, de gangen zijn niet breed genoeg, de badkamers dienen vernieuwd te worden, enzovoort. Een nieuwbouw is dan ook de beste keuze. We hebben eerst nog even onderzocht of het bouwen gefaseerd kon verlopen, zodat de mensen er tijdens de werkzaamheden konden blijven wonen, maar dat bleek niet haalbaar te zijn.”

“Nog een voordeel van een ruimer complex met een woonzorgcentrum en 40 assistentiewoningen is dat we er een campus kunnen van maken waar veel sociaal contact mogelijk is en eenzaamheid bestreden kan worden. Met onder meer een cafetaria.”

“We voorzien voorts alle hedendaagse uitrusting om ouderen optimaal te verzorgen en in noodsituaties hulp te bieden. Geloof me: we hebben het écht goed met de bewoners voor. Uiteraard ook met zij die nu in Ter Remberthove wonen. We zullen de tijd nemen om samen met hen op pad te gaan en nieuw onderdak te zoeken. We willen goed naar de bewoners luisteren en alles in het werk stellen om hen bij te staan.”

Tweede infomoment voor familie

Na de infovergadering die de vzw Zorggroep Houtland zopas voor de bewoners van Ter Remberthove georganiseerd heeft, volgt er een tweede infomoment voor de familie, met name op maandag 23 oktober. “Daar zal het niet bij blijven”, verzekert Stephanie Deprez. “We zullen hard werken aan een degelijk begeleidingsplan voor de bewoners. Ik kan me goed voorstellen dat sommigen wat wantrouwig zijn, maar ik herhaal dat we niemand zullen laten vallen. We zijn een zorggroep en die benaming mag letterlijk genomen worden. We zullen voor iedereen ons uiterste best doen.”