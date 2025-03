Ter Remberthove in brand? Gelukkig maar een oefening!

Groot alarm zaterdagmorgen bij de Torhoutse brandweer. Het leegstaande zorgflatcomplex Ter Remberthove op de hoek van de Noordlaan met de Oostendestraat in Torhout stond ‘in lichterlaaie’. Daar leek het althans op, maar in werkelijkheid ging het enkel om een grootscheepse oefening voor de manschappen van de brandweerpost.

Ook de politie en de medische hulpverleners van het AZ Delta campus Rembert snelden ter plaatse. De brandweerlui dienden de geënsceneerde brand te blussen en de ‘slachtoffers’ uit het gebouw te bevrijden. Dat deden ze onder meer met behulp van hun grote ladderwagen. Er kwam echte rook aan te pas en er werd met heel wat dienstwagens uitgerukt. Vorig jaar in november had er in hetzelfde complex ook al een brandweeroefening plaats.

Het genoemde complex, dat uit 1995 dateert en niet meer bewoond is, wordt binnenkort gesloopt. De vzw Kloosterhuys uit Koekelare zal er tegen het voorjaar van 2028 een splinternieuw woonzorgdorp bouwen, bestaande uit 72 residentiële studio’s (een woonzorgcentrum), 44 flats voor zelfstandig wonen en een buurtrestaurant.