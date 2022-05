Ter Groenen Boomgaard gaat in op suggestie van twee vrijwilligers en start wandelclub voor senioren

Goed nieuws voor de liefhebbers van een leuke wandeling. Het gemeentelijk dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard start met een wandelclub, op voorstel van twee enthousiaste beoefenaars.

“Twee enthousiaste vrijwilligers kwamen elk apart met het voorstel om een wandeling voor actieve senioren te begeleiden in en om Kuurne”, vertelt Dirk Vandekerkhove, coördinator van het gemeentelijk dienstencentrum. “Uiteraard was ik onmiddellijk geïnteresseerd. En na een korte bijeenkomst met de twee vrijwilligers, Eric Vandorpe en Bennet Hellebuck, hebben schepen Bram Deloof en ik beslist om dit mooie initiatief volledig te steunen.”

“Het is de bedoeling om voorlopig viermaal per jaar een mooie wandeling uit te stippelen van ongeveer vijf à zes kilometer. Telkens met vertrek om 13.30 uur aan het dienstencentrum”, vertelt Eric Vandorpe, “Ikzelf ben een fervente wandelaar en al jarenlang lid van Natuurpunt. Ik zal heel graag enkele wandelingen uitstippelen en begeleiden.”

“Het is de bedoeling dat de senioren die meewandelen vlot vijf kilometer kunnen wandelen. Ikzelf wandel al jaren, het kost niets en het is een uitstekende manier om andere senioren te leren kennen in onze eigen gemeente”, zegt Bennet Hellebuck, “Er wordt gewandeld, niet geslenterd, en het is niet de bedoeling om kleinkinderen of huisdieren mee te nemen op de wandeling. We gaan ervan uit dat de mensen komen om te genieten van de buitenlucht, de natuur en elkaar.”

Ook schepen Deloof is enthousiast: “Wandelen is goed voor de gezondheid en voor het sociaal contact. Er zijn wel al een aantal verenigingen in onze gemeente die wandelingen voor senioren organiseren. Maar niet elke senior is lid van een vereniging. Deze club is volledig vrijblijvend en gratis, en zal vele senioren een aangename namiddag bezorgen.”

Voor Dirk Vandekerkhove is de nieuwe wandelclub een extra troef in ons behoorlijk goed gevulde programma. “We bieden verschillende activiteiten aan, zoals bloemschikken, naaien, vogelpik, gezelschapsspelen, workshops, Engelse les, computerles, lezingen en een aantal namiddagen georganiseerd door de ouderenraad. Dit nieuwe initiatief is een welgekomen aanvulling. Hoe meer senioren de weg vinden naar het dienstencentrum, hoe beter. Wandel je graag mee? Geef dan je naam op als geïnteresseerde. Dat kan hier ter plaatse, per telefoon of per e-mail. Op dit ogenblik zijn er al een dertigtal senioren ingeschreven. De vastgelegde data voor 2022 zijn donderdag 12 mei, 14 juli, 22 september en 10 november.” (ADM)

Geïnteresseerd? 056 73 70 12 of dienstencentrum@kuurne.be