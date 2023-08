Ter Cuere reikt Zilveren Tent uit aan Steve Dugardin en Leslie Maertens

Na een onderbreking van 3 jaar, onder meer omwille van de covidpandemie, heeft heemkring Ter Cuere opnieuw een Zilveren Tent uitgereikt. Met zijn jaarlijkse trofee wil Ter Cuere verdienstelijke Bredenaars, die vaak ook ver buiten de gemeentegrenzen naam en faam verwierven, in de kijker zetten. Vrijdag werden met professioneel zanger Steve Dugardin en Leslie Maertens, uitbaatster van Villa Vip, niet een maar meteen twee bijzondere Bredenaars met de Zilveren Tent bedacht.

“De Zilveren Tent, die verwijst naar het voor Bredene zo relevante kampeertoerisme, werd voor het eerst uitgereikt in 1977”, liet Ter Cuere-voorzitter Annemie De Leyn vrijdagavond, in aanloop naar het laatste zomerconcert op het Turkeyenhof, optekenen.

Maritiem archeoloog Tomas Termote was in 2018 de laatste laureaat van de prijs, die eerder ook aan bekende Bredenaars als Christine Claus, Roger Opstaele, Germain Demuynck, Hubert Beuselinck… werd uitgereikt.

“Onze leden mogen jaarlijks kandidaten voor de Zilveren Tent voordragen. Dit jaar kwamen we op twee laureaten uit: professioneel zanger Steve Dugardin en Leslie Maertens, die in zorghuis Villa Vip mensen met een beperking opvangt.”

Bekende vocalist

Steve Dugardin studeerde vanaf zijn 15e muziek bij Aimée Thonon en zang bij Marie-Thérèse Maesen. Hij behaalde een eerste prijs zang aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in Antwerpen en specialiseerde zich verder bij onder meer de Engelse mannelijke alt Ashley Stafford.

Met zijn uitzonderlijk stemgeluid werkte hij al snel mee als koorzanger in producties onder leiding van Erik Van Nevel, Sigiswald Kuijken, Jos Van Immerseel,… Hij zong ook meer dan 10 jaar in het Collegium Vocale Gent van Philippe Herreweghe.

Als solist werkte hij regelmatig met gerenommeerde gezelschappen als Ricercar Consort, Les Arts Florissants, Huelgas Ensemble, Chœur de Chambre de Namur, La Petite Bande, Musica Antiqua Köln, De Nederlandse Bachvereniging en het Bach-ensemble. Veel van deze samenwerkingen mondden ook uit in CD-opnamen.

Steve Dugardin heeft ook een ruime theaterervaring. Hij speelde in opera’s van Scarlatti (met Opera Mobile), Händel (met Transparant) en in ‘Ercole Amante’ van Cavalli (in Boston en op het Muziekfestival te Utrecht).

De dansscène leerde hij kennen door zijn medewerking aan ‘Iets op Bach’ van Alain Platel. In de theatermonoloog ‘Gilles’ van Hugo Claus stond hij op de planken aan de zijde van Jan Decleir .Onlangs was hij te zien als zanger en stemcoach in de voorstelling ‘HUIS’ van Lod in een regie van Josse De Pauw en in ‘Kings of War’, het nieuwe stuk van Toneelgroep Amsterdam, in een regie van Ivo van Hove.

‘Oude muziek’ is echter niet zijn enige inspiratiebron. Zijn passie voor hedendaagse muziek leidde onder andere tot de oprichting van ‘Touchant’, een mannenkwartet gespecialiseerd in close harmony. Net voor de corona-uitbraak richtte hij het dameskoor Aimée Thonon op, in nagedachtenis van zijn “ontdekker” Aimée Thonon.

Steve Dugardin doceerde als assistent van Greta de Reygere aan Het Koninklijk Muziekconservatorium in Luik en aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen afdeling Kleinkunst. Hij gaf ook zangles aan de klassieke zangafdeling en aan de musicalafdeling aan MAAK in Knokke-Heist . Als zangcoach wordt hij vaak gevraagd om theaterproducties te begeleiden voor het Toneelhuis, Ntg, Lod en voor Tutti Fratelli, waar hij al sedert de oprichting de vaste zangcoach is.

Hart voor mensen met een beperking

Als mama van een zoon met een beperking koesterde Leslie Maertens, die ooit Krak van Bredene werd, jarenlang een droom: een zorghuis voor mensen met een beperking leiden.

In 2018 kwam die droom uit toen Leslie de kans kreeg in Bredene een Villa Vip-zorghuis in handen te nemen. Villa Vip baat diverse zorghuizen uit in Vlaanderen en bouwde langs de Fritz Vinckelaan vijf jaar geleden een nieuw filiaal.

“Een VillaVip is een fijne en kleinschalige woning waar 10 volwassenen met een beperking samenwonen met een zorgkoppel. Samen met ons (Leslie vormt er samen met manlief Jef Castelein het zorgkoppel, mm) bouwen ze er aan een gezellige thuis.

Wat een VillaVip woning uniek maakt, is dat het leven er zeer gewoon verloopt. Hier wordt dagelijks vers gekookt in de open keuken of samen gezellig een film gekeken in de grote woonkamer.

Onze bewoners nemen ook zoveel mogelijk deel aan het dagelijkse leven in de gemeente. Zo helpen ze al eens in een kleuterschool of in de grootkeuken van wzc Jacky Maes. Ons zorghuis is ook een open huis, waar alle Bredenaars altijd welkom zijn.”