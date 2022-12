Tenue houdt closet sale voor het goede doel in Sancta Maria: “Ruim je kleerkast maar op!”

Mathilde Maes, Leonie Boone en Andrea Van Overberghe organiseren op 25 februari de vierde editie van Tenue, een closet sale voor het goede doel. Nu zondag 18 december vindt van 14 tot 17 uur de derde en laatste inzameldag plaats in Instituut Sancta Maria.

De drie vriendinnen die elkaar leerden kennen in de Chiro, organiseren op zaterdag 25 februari een grote ruilhappening voor kledij voor het goede doel. Het is nu de vierde editie van dit humanitaire en nobele initiatief onder de toepasselijke naam Tenue. Dat is ook West-Vlaams voor ’t es nu! Leonie, Andrea en Mathilde hebben alle drie hun roots in Ruiselede. Dit jaar organiseren ze het event in een zaal van Instituut Sancta Maria in de Pensionaatstraat.

“We hielden onze closet sale in het verleden telkens op een andere locatie, wat een extra dimensie oplevert”, opent Mathilde Maes. “Nu beschikken we in Sancta Maria over een ruime zaal. Bovendien is het een unieke kans om deze schoolgebouwen nog eens te bekijken voor die tegen de vlakte gaan. Heel bewust lieten we de periode tussen de inzameldagen en de eigenlijke verkoopdag heel ruim. Die lange periode is nodig om rustig maar efficiënt alles op orde te krijgen en eventuele aanpassingen te doen.”

“Veel verkopers geven alles aan het goede doel”

“Tenue is een verkoop- of weggeefdag voor het goede doel voor kledij, schoenen en accessoires. Op de verkoopdag voorzien we drankjes en hapjes voor de bezoekers. We zorgen voor een gezellige sfeer. Onze collectieve oproep aan al wie het horen wil: ruim je kasten grondig op en maak plaats voor nieuwigheden die je op onze beurs voor een prikje kunt aanschaffen. Het is een win-winverhaal. Wie de kleren binnenbrengt, kiest er meteen voor om 25, 50, 75 of 100 procent van de opbrengst aan het goede doel te doneren. Het eigen aandeel gaat naar de aanbieder, de rest naar het goed doel.”

Vrienden van Mufunga

“Leonie bezocht onlangs de oude missiepost van Mufunga in Congo, uitgebouwd door de Ruiseleedse zusters in 1962 met scholen en ziekenhuizen”, gaat Mathilde verder. “Dit jaar steunt de vzw Vrienden van Mufunga nog heel wat andere projecten. Die zijn broodnodig want de leefomstandigheden zijn er schrijnend. Zondag is onze derde en laatste inzameldag. We kozen bewust voor een vrijdag, een maandag en een zondag, om de kandidaat-aanbieders maximaal de kans te geven hier met volle dozen onze verkoopzaal te vullen.”

“In 2019 konden we ruim 6.000 euro schenken aan het goede doel. In 2018 ging het om 3.800 kledingstukken, in 2019 was dat al 8.000. We gaan dus in stijgende lijn. Heel wat stukken worden binnengebracht met label 100% voor het goede doel. Niet verkochte goederen gaan terug naar de aanbieder, die ze vaak doorgeeft aan een ander goed doel. Zo wordt Tenue een echt genereus initiatief.” (RV)