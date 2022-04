Zaterdag werd in de Wijtschaatse bibliotheek de tentoonstelling “Wijtschate doorgrond” geopend. De tentoonstelling geeft een beeld van de geschiedenis van het dorp tijdens en na de Eerste Wereldoorlog.

Je kunt ook het traject volgen van archeologische vondsten die werden blootgelegd tijdens de vier jaar lange werken in het centrum van Wijtschate en daaraan gekoppeld nog een overzicht van het onderzoek op de site Hill 8. Een unieke verzameling van vondsten ligt tentoongesteld in de kasten en alles is voorzien van de nodige duiding.

De tentoonstelling loopt tot 20 mei en is toegankelijk tijdens de openingsuren van de bib.

(EF)