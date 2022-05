Tentoonstelling ‘Mantelzorg in beeld’ te bewonderen in Oostende

Stad Oostende gaf in mei vorig jaar de opdracht aan Oostendenaar Bert De Busschere (deelnemer wedstrijd Stadsfotograaf 2021) om (ex-)mantelzorgers en hun zorgbehoevende te fotograferen. Het resultaat van die fotoshoot is nu te bezichtigen tijdens de tentoonstelling ‘Mantelzorg in beeld’ vanaf dinsdag 3 tot en met maandag 30 mei in de exporuimte van de Bibliotheek.

De werkgroep mantelzorg van Stad Oostende wou extra bekendheid en aandacht schenken aan de vele mantelzorgers die de stad kent. De werkgroep kwam op het idee om leden van de kerngroep Mantelzorg en hun zorgbehoevende in beeld te brengen vergezeld van een object die hun band weergeeft.

Fotograaf Bert De Busschere

Eind mei 2021 fotografeerde Oostendenaar Bert De Busschere (deelnemer wedstrijd Stadsfotograaf 2021) mantelzorgers én ex-mantelzorgers samen met hun zorgbehoevende. Na het succes van die fotoshoot, werd via een oproep in De Grote Klok de mogelijkheid gegeven aan alle (ex)-mantelzorgers om een gelijkaardige foto te verkrijgen.

De Busschere fotografeerde in totaal negentien mantelzorgers en hun hulpbehoevende. “Mantelzorg is een onderwerp vol emotie dat veel persoonlijke verhalen herbergt”, stelt de fotograaf. “Elke relatie tussen mantelzorger en zorgbehoevende is uniek en bevat elementen die hen verbinden. Of die nu materieel van aard zijn of niet, ze zijn er altijd. Het komt ook voor dat de mantelzorger alleen op de foto staat samen met het verbindend object. Dat toont aan hoe gevoelig het onderwerp is. Zelfs al is de behoevende overleden, toch is er steeds die foto van hem of haar die in het beeld een prominente rol speelt. Zo is de geliefde dan toch op een bepaalde manier aanwezig.”

De Busschere besloot elke situatie om te zetten in een tafereel dat representatief is voor de relatie tussen mantelzorger en behoevende. Het ene beeld is al wat ontroerender dan het andere. “Sommige situaties bevatten een kwinkslag, want het is ook belangrijk om stil te staan bij de positieve elementen in het leven en te blijven lachen”, aldus de fotograaf.

Tentoonstelling in de Bibliotheek

Het resultaat van deze fotoshoots, samen met tekst en uitleg, is te bezichtigen tijdens de tentoonstelling ‘Mantelzorg in beeld’ die loopt vanaf dinsdag 3 mei tot en met maandag 30 mei in de exporuimte van de Bibliotheek, Wellingtonstraat 17.