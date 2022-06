Tentoonstelling in Lombardsijde toont onder meer bloeiende vissershaven van 700 jaar geleden

Deze tentoonstelling toont hoe de stad Lombardie 700 jaar geleden een bloeiende vissershaven had, met stadsrechten, stadsrekeningen en een stadszegel.

Dit stukje minder bekende geschiedenis wordt verteld in de kerk van Lombardsijde, waar we nog veel verwijzingen vinden naar de visserij, naar de meer recente IJslandvaart en naar de devotie van de vissersfamilies die hier een behouden vaart kwamen afsmeken.

Er was ooit, in de 13e eeuw, een nederzetting aan de IJzermonding, met een kleine vissershaven. Dat gehucht groeide, kwam tot leven en de toenmalige gravin van Vlaanderen gaf het in 1269 dezelfde rechten als de nabijgelegen stad Nieuwpoort. De vissershaven Lombardie, zoals het toen genoemd werd, kon floreren doordat het een rechtstreekse uitweg had naar zee. Wanneer ‘zusterstad’ Nieuwpoort haar haven en havengeul wil aanpassen, zodat er grotere schepen kunnen aanleggen, wordt de Lombardsijdse uitweg naar zee afgedamd. Het dichtslibben van de Lombardsijdegeul (De Piete in de voksmond) doet de rest. Lombardsijde wordt een polderdorp zonder haven, het verliest haar stadsrechten in 1501.

In de tentoonstelling wordt ook een kortfilm getoond, ‘De Biecht van de Piraat’, met Wouter Bruneel en Maarten Ketels in de hoofdrol. De film is gebaseerd op historische feiten, een smeekschrift van de visser-kaper-burgemeester (!) Bartholomeus de Crooc uit 1403.

De tentoontstelling vindt plaats van 25 juni tot 25 september 2022 elke dag van 10 uur tot 18 uur in Onze-Lieve-Vrouw-Visitatiekerk – Lombardsijde.

Schrijf je in voor de gidsbeurten in de kerk, met bijhorende fietstocht (8 km, met eigen fiets!): op dinsdagen 5 en 12 juli en 9 en 16 augustus, telkens vanaf 18 u. Gratis deelname. Enkel na reservatie via https://tickets.middelkerke.be. (PG)