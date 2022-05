Tentoonstelling in lintenmuseum werpt blik op kinderarbeid

In het Komense lintenmuseum opende een nieuwe tentoonstelling de deuren. ‘Enfantissages’ brengt een verzameling van beelden en getuigenissen over kinderarbeid en hoe dit de industrie mee vorm heeft gegeven. De expositie is nog tot en met december te bezichtigen.

“Het is vandaag de dag bijna onmogelijk te vatten maar ooit was er van kinderrechten geen sprake!” Chantal Bertouille, voorzitster van het museum, is dan ook blij dat de nieuwe tentoonstelling deze donkere periode uit onze geschiedenis onder de aandacht brengt. “Studeren, spelen of gewoon genieten van jeugdige onschuld? Ooit was het onbestaande voor duizenden kinderen uit de arbeidersklasse. Ze moesten van kleins af aan gaan werken in de fabrieken om zo mee het gezin te helpen onderhouden. Vaak gingen ze aan de slag in mensonwaardige omstandigheden en was er weinig tot geen aandacht voor hun veiligheid. Meer nog, de inzet van kinderen werd gebruikt in talrijke reclamecampagnes in die tijd. Campagnes die meestal een loopje namen met de realiteit.”

De organisatoren van de expo verzamelden beelden en getuigenissen uit lang vervlogen tijden, waar vooral Martha Desrumaux een belangrijke rol in speelt. “Martha werd op 12-jarige leeftijd, zoals veel van haar leeftijdsgenootjes, naar de textielfabriek van Komen gestuurd”, licht Chantal toe. “Al snel bleek dat deze jongedame erg mondig was en het aandurfde de wantoestanden aan te kaarten. In die tijd was dat iets wat ongezien was en Martha kreeg er dan ook stevig van langs. Toch liet ze zich niet kennen en in de loop der jaren groeide ze uit tot een voorvechter van de kinderrechten en de leefomstandigheden van de arbeidersklasse. Deze expositie is zowel voor kinderen als volwassenen belangrijk. Het maakt duidelijk dat heel wat mensen hebben gevochten voor de rechten die we nu hebben en dat mogen we niet vergeten.”

De opening van de tentoonstelling ging gepaard met een activiteitenparcours voor kinderen. Via allerlei opdrachten maakten ze kennis met de textielindustrie en leerden ze zelf ook linten weven. Zowel het gemeentebestuur van Komen-Waasten als die van het Franse Comines waren present met in hun kielzog de leden van de jeugdgemeenteraad.