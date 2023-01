Tentoonstelling in De Zonnewende toont blik op dementie door de ogen van kinderen

In woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke loopt er vanaf 16 januari een tentoonstelling die toont hoe kinderen van 9 en 10 jaar naar dementie kijken.

Leerlingen van het vierde leerjaar van de Marialoop-, Paander-, Sint-Amandusschool en De Koorddanser kwamen vorig jaar naar aanleiding van Wereld Alzheimerdag langs in het WZC voor een doedag rond dementie.

“Na deze dag maakten de leerlingen een creatieve interpretatie van hun ervaringen”, zegt ergotherapeute Isabel Vermaut van het Infopunt Dementie. “Elke leerling deed dit op zijn of haar eigen manier, van gekleide mensen, tot affiches, zelfs een tak en nog zoveel meer…Deze kunstwerken geven een boeiende en verrassende blik op wat dementie voor hen betekent.”

“Van 16 januari tot eind februari zijn alle werken te bewonderen in De Zonnewende en daarna onder andere ook in dienstencentrum Ter Deeve. Dat we initiatieven nemen voor kinderen is niet toevallig. Zij zijn immers de volwassenen van morgen. Samen met hen willen we werken aan een warme omgeving voor personen met dementie.”