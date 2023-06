Tentoonstelling ‘Gifmogoaze’ belicht ruim 200 archeologische vindplaatsen

Dinsdag 6 juni opent de overzichtstentoonstelling ‘Gifmogoaze’ in Oostcampus. Het is een tentoonstelling over de archeologische opgravingen bij de aanleg van de aardgasleiding van Maldegem tot Alveringem. Een volledige doorsnede van de provincie West-Vlaanderen.

Bij de aanleg van de aardgasleiding onderzochten archeologen in de periode 2014 -2016 een traject van maar liefst 80 kilometer, met een groot deel door de frontstreek van de Eerste Wereldoorlog. Opmerkelijk is dat deze gasleiding Steenstrate doorkruist, waar tijdens WO I op 22 april 1915 ook de eerste gasaanval van de Duitsers plaatsvond. Meer dan 200 nieuwe archeologische vindplaatsen kwamen bij de opgravingen aan het licht, met tal van prachtige vondsten die variëren van de steentijd tot de Tweede Wereldoorlog waarvan 16 op Oostkamps grondgebied.

Grafmonument

Op deze tentoonstelling is er veel aandacht voor de opgravingen in Oostkamp. Langs de Proosdijstraat in Hertsberge bevond zich de grootste site van deze regio. De site heeft een duidelijk religieus funerair karakter en geeft een mooi overzicht van de evolutie van de begrafenisrituelen doorheen de tijd. De oudste sporen die hier terug gevonden zijn, komen uit de vroege tot midden bronstijd, zoals een kringgreppel van een grafmonument met een diameter van 36 meter en een gebouw dat gedateerd werd op 2500 v.C. Er is ook duidelijk geworden dat dit grafmonument hergebruikt werd in een latere periode tot 500 jaar v.C. Uit de overgang van de late ijzertijd naar de vroeg-Romeinse periode onderzochten de archeologen restanten van drie rechthoekige grafmonumenten of Enclos. Er werden binnen deze structuur negen brandrestgraven en beenderpakgraven gevonden. De grote hoeveelheden aardewerk uit de laat-Romeinse periode, een dodenhuisje en de vermoedelijke aanwezigheid van een ritueel bos, wijzen op een eeuwenlang funerair gebruik van deze locatie.

Bronstijd

De vele archeologische sites tonen een sinds de midden bronstijd druk bewoond landschap en dit vanaf 1800 voor Christus. In Hertberge is er ook een site die bewoond werd tot de middeleeuwen, met een hoofdgebouw van 17,5 op 6,5 meter. Meerdere greppels, kuilen, paalkuilen van bijgebouwtjes en een waterput wijzen op een uitgestrekt nederzettingslandschap.

Deze tentoonstelling is te bezoeken van 6 juni tot en met 8 juli in Oostcampus tijdens de openingsuren van het administratief centrum. Nadien verhuist de tentoonstelling nog naar Zuidschote, Torhout, Krombeke, Bredene, Brussel, Blankenberge en Brugge. (GST)

Meer info: www.gifmogoaze.be