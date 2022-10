Tentoonstelling ‘Gif mo Goaze – 80 km archeologie dwars door West-Vlaanderen’ reist vanaf oktober door de provincie

De Provincie West-Vlaanderen opende de expo ‘Gif mo Goaze – 80 km archeologie dwars door West-Vlaanderen’. De tentoonstelling, die start in de Sint-Pauluskerk in Langemark-Poelkapelle, toont vondsten die werden opgegraven bij de voorbereiding van de aanleg de Fluxys-gasleiding door de provincie. “Een van de grootste archeologische opgravingen van de laatste decennia in Vlaanderen.”

Afgelopen weekend startte de expo ‘Gif mo Goaze – 80 km archeologie dwars door West-Vlaanderen’ in de Sint-Pauluskerk in Langemark-Poelkapelle. Ter voorbereiding van de aanleg van een nieuwe Fluxys gasleiding werd in 2014-2016 een traject van maar liefst 80 km archeologisch onderzocht, van Alveringem tot Maldegem. “Een volledige doorsnede van de provincie West-Vlaanderen en een van de grootste archeologische opgravingen van de laatste decennia in Vlaanderen”, zegt gedeputeerde voor Erfgoed en Ruimtelijke Ordening, Sabien Lahaye-Battheu. “De pijplijn moest woonkernen vermijden en vooral door landelijk gebied gaan. Het ging daarom vaak om archeologisch onontgonnen gebied. Zo leidde het onderzoek tot meer dan 200 nieuwe archeologische vindplaatsen, over ruim 80 kilometer. Goed voor een pak nieuwe inzichten en verrassende ontdekkingen. De uiteindelijke dataset is ongezien, met sporen van 4.000 jaar landschap, bewoning, begraving, ambachten en conflict.”

Dwars door de provincie

De resultaten van dit onderzoek leveren meer dan 170.000 vondsten, 200 skeletten, 100 Romeinse brandrestengraven, verschillende grafheuvels uit de metaaltijden en tal van sporen van bewoning over alle perioden heen. “Samen met de partners werden de mooiste vondsten en verbluffendste resultaten geselecteerd om te tonen aan het grote publiek tijdens een reizende tentoonstelling”, aldus de gedeputeerde. “Een Levallois-kern uit het Midden-Paleolithicum, een ribbelpot uit de metaaltijden, een bronzen fibula uit de Romeinse periode, een kogelpot uit de middeleeuwen, pootjes van een knuffeldier uit de Eerste Wereldoorlog en een Duits MG42 machinegeweer uit de Tweede Wereldoorlog vormen slechts een fractie van de geselecteerde vondsten. De firma Fisheye goot deze informatie in een prachtig vormgegeven tentoonstelling die je meeneemt van de steentijden tot en met de Tweede Wereldoorlog, dwars door West-Vlaanderen.”

De tentoonstelling reist na Langemark-Poelkapelle door naar Sleihage, Maldegem, Beernem, Kortemark en Vleteren. Alles is in samenwerking met de intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten CO7, RADAR, Raakvlak, Polderrand en Meetjesland en met ondersteuning van opdrachtgever Fluxys, aannemer Denys en de archeologische bedrijven Monument Vandekerckhove, Ruben Willaert, GATE Archeologie en BAAC.