Tentoonstelling en zomermarkt zetten Sint-Denijs in de kijker

Volgend weekend organiseert het feestcomité van Sint-Denijs er opnieuw de Ommegangsfeesten. Met een tentoonstelling en een zomermarkt wil men tonen wat deze deelgemeente in zijn mars heeft. Het nieuw gebrouwen biertje ‘Bertha’ moet de feesten nog meer smaak geven.

Het is duidelijk dat men in Sint-Denijs staat te popelen om weer de feestvlaggen te laten wapperen. In het weekend van 18 tot 21 juni kan het opnieuw. Het feestcomité heeft alvast een mooi programma samengesteld waarbij de nadruk ligt op Sint-Denijs zelf. Te beginnen met het nieuw gebrouwen biertje ‘Bertha’. “Het biertje is er gekomen in opvolging van onze ‘Mentie’ die we enkele jaren terug lanceerden. Zo krijgt elk reuzenpaar een eigen biertje”, lacht Geert Vanwijnsberghe, voorzitter van het feestcomité.

Duizend liter

De achterliggende gedachte is uiteraard om er wat aan te verdienen. “Onze handelaars hebben twee moeilijke coronajaren achter de rug waardoor we hebben besloten om geen sponsorgelden op te halen. Omdat organiseren nu eenmaal geld kost, kwamen we op het idee een nieuw bier te brouwen om zo onze kosten te drukken.”

Bertha is een blond bier van 6,3%. “Het is een echt seizoensbiertje geworden, waar we wel trots op zijn. We hebben alvast 1.000 liter klaar en mocht het een succes worden, wat we uiteraard hopen, volgt wellicht nog een tweede brouwsel”, verduidelijkt brouwmeester Pascal Schneider.

Het bier zal geserveerd worden tijdens de activiteiten die georganiseerd worden op de Sint-Denijsplaats in het Ommegangsweekend. “We proberen het ook in de cafés aan de man te brengen. We hebben alle drankgelegenheden een bak gratis gegeven, zo hebben ze er ook nog wat aan. We hopen wel nog wat over te hebben om tijdens het kermisweekend in september te verkopen”, aldus de voorzitter.

Het valt op dat het programma voor de Ommegangsfeesten vooral Sint-Denijs zelf in de kijker wil zetten. Zo organiseert het Davidsfonds een tentoonstelling in de kerk met werk van kunstenaars uit het dorp.

Kunst in kerk

“We dachten dat het wel eens fijn zou zijn om onze plaatselijke kunstenaars een forum te geven en samen te brengen in onze prachtige kerk. Onze oproep bleek een succes, want heel vlug waren de 20 plaatsen ingevuld en hebben we de inschrijvingen vroegtijdig moeten afsluiten”, vertelt Olga Vanderschelden, voorzitter van het Davidsfonds. Kunstschilder Olivier Bulteel neemt de coördinatie op zich en zal ervoor zorgen dat het werk van iedere kunstenaar ten volle tot zijn recht komt.

De tentoonstelling in de kerk is te bezichtigen op zaterdag 18 juni van 13.30 tot 18 uur en op zondag 19 juni van 10.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 18 uur.

Zomermarkt

Op de tentoonstelling staan de kunstenaars uit Sint-Denijs in de kijker, op de Zomermarkt staan de handelaars in de kijker. “Inderdaad, onder het motto ‘ontdek wat onze gemeente te bieden heeft’, organiseren we op zaterdag 18 juni om 17 uur op Sint-Denijsplaats een Zomermarkt. Een twintigtal plaatselijke handelaars zal er zich voorstellen of streekproducten verkopen. Er is uiteraard ook animatie voorzien”, aldus Geert Vanwijnsberghe. Verder is er op zondag nog een optreden van Statieheld en de harmonie De Verenigde Vrienden. Ook is er op zondag in OC Ter Streye om 9 uur een ontbijt van Tuin van Adem en Eten. Tickets en info op www.tuinvanademeneten.be. Op maandag 20 juni is er nog pelotonbolling in het sportcentrum en op dinsdag seniorenfeest in OC Ter Streye. (Geert Vanhessche)