Tennisvelden TC Gaverkasteel en TC Sellewie krijgen ledverlichting

De gemeenteraad zette unaniem het licht op groen voor het leveren en plaatsen van ledverlichting op de tennisvelden van TC Gaverkasteel in het Gaverdomein en TC Sellewie in Sint-Lodewijk.

“De huidige verlichting op de tennisvelden in het Gaverdomein in Deerlijk en in de Oliebergstraat in Sint-Lodewijk bestaat nog uit kwikdamplampen die een heel onrendabel verbruik hebben”, verduidelijkt schepen van Sport Matthias Vanneste (Open VLD).

“De investering dringt zich op om de lampen te vervangen naar ledverlichting. Ondertussen werd ook een volwaardig vijfde tennisveld aangelegd op het Gaverdomein, maar daar ontbreken nog twee masten om het veld optimaal te verlichten. Bijkomend is de elektriciteitskast voor de sturing en bediening ook aan vervanging toe. Op de velden in Sint-Lodewijk worden enkel de armaturen vervangen naar ledarmaturen. De totale realisatie wordt geraamd op ruim 74.000 euro.” (DRD)