Tennisfoot helpt Lisa Steen (26) met recordbedrag

Lisa Steen (26) uit Loppem kon haar ogen amper geloven toen ze te zien kreeg dat de organisatoren van Tennisfoot haar liefst 9.870 euro schonken, het hoogste bedrag dat de organisatie in negen jaar kon verzamelen.

De opbrengst van het tennisvoetbaltoernooi in juni is een mooie financiële steun bij het herstel na haar verlamming, die ze overhield aan een infectie in het ruggenmerg. Lisa wil zelfstandig gaan wonen, liefst dicht bij haar ouders in Loppem.

De honderden supporters, dertig scheidsrechters en vijftig vrijwilligers, en enkele tientallen sponsors helpen Lisa Steen nu hartverwarmend vooruit. (HV)