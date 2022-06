Tennisclub Staden organiseert outdoor dubbeltornooi: “We rekenen op zo’n 250 deelnemende koppels”

Tennisclub Staden, dat zo’n 300 actieve leden telt, pakt vanaf maandag 27 juni voor de 15de keer terug uit met zijn outdoor dubbeltornooi. De organisatie rekent op zo’n 250 deelnemende koppels.

“Onze tennisclub bestaat 22 jaar maar organiseerde in de beginjaren geen eigen tornooien in de zomer”, opent voorzitter Dirk Demeulenaere. “Ondertussen zijn we nu wel al aan de vijftiende editie toe en zagen we de belangstelling alsmaar groeien. De eerste jaren waren we dik tevreden met zo’n 60 koppels, de laatste jaren eindigden we steeds tussen de 250 en 300 koppels. Ook nu mikken we op dergelijk aantal. Onze recordeditie van 2019 breken zal moeilijk zijn, gezien paddel echt wel in een opwaartse spiraal zit. Zelf hebben we binnen onze club nog geen dergelijke velden, maar toekomstgericht komt dit er zeker nog, op de gronden van de huidige cafetaria. De vergunning is al in orde, enkel de financiële middelen moeten de komende tijd nog aangesterkt worden.”

Toppers in actie

De 26-jarige Gauthier Van Ryckeghem is voor het dubbeltornooi wedstrijdleider. Tot zondag 12 juli breken dus drukke tijden aan voor de Izegemnaar. “Dit jaar mogen we terug 18 reeksen verwelkomen op TC Staden. Per eigen samengesteld duo kan je dus inschrijven volgens je quotering. Het grootst aantal deelnemers zal wellicht uit eigen club komen, maar ik merk dat nog andere toppers uit de provincie langs komen. Ze zijn ons warm onthaal van de vorige jaren niet vergeten. Zo zorgen we elke avond voor hapjes voor zowel deelnemers als toeschouwers. Dranken bieden we aan aan heel democratische prijzen. Ook nu willen we ons weer profileren als een ‘echte’ familieclub.”

Zelf komt de HR-consultant ook weer in actie. “Dit jaar start ik in de heren 150 punten, heren 120 punten, heren 90 punten, dubbel gemengd 120 punten. Ook dat is net hetzelfde als in 2021. Vorig jaar won ik drie van mijn vier finales, op naar meer dus.”

Tennisclub Staden combineert het dubbeltornooi ook met zijn sponsoravond op 8 juli. In de tweede week van het dubbeltornooi is er ook het zomerkamp voor kinderen tot 12 jaar. Ook daarvoor zijn al 75 kinderen ingeschreven. Wie de finales van het dubbeltornooi live wil volgen moet op zondag 12 juli aanwezig zijn vanaf 9 uur op de buitenterreinen van TC Staden langs de Bruggestraat. (SBR)