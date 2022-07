Tennisclub Oswherlu presenteert komende weken petanque- en tennistornooi

Tennisclub Oswherlu, die met lokaaluitbater Luis Dewaele na de moeilijke coronatijden een nieuwe start heeft genomen, organiseert op 9 en 10 juli een open petanquetornooi en van 18 juli tot 30 juli een gastronomisch dubbeltornooi tennis.

Het vernieuwde bestuur van de club, met voorzitter Bart Wallaeys, heeft de ambitie de club een nieuwe doorstart te geven met een vernieuwd clubhouse, een aantal zomeractiviteiten (dolle dins’dagen, woens’dames en dubbels’zaterdag), de uitgave van een nieuw clubmagazine en de organisatie van het gastronomisch dubbeltoernooi. Hoofddoel is TTC Oswherlu weer als een volwaardige tennisclub op de kaart te zetten. Nieuwe bestuursleden zijn Steve Decorte, Alex Michiels, Tessa Zanders, Birgit Muylle, Jean-Luc Sys en lokaaluitbater Luis Dewaele.

Op zaterdag 9 en zondag 10 juli vindt er een open petanquetornooi. Het wordt gespeeld in ploegen van twee spelers. Dat mogen ofwel twee heren, ofwel twee dames ofwel een dame en een heer zijn. Maximaal 32 ploegen kunnen zich inschrijven. Deelnemen kost 10 euro per ploeg, inschrijvingen bij guido.derycker@skynet.be. Alle deelnemers krijgen een naturaprijs, voor de winnende finalist ligt 50 euro klaar en voor de verliezende finalist 25 euro. Er wordt niet gespeeld in ontbloot bovenlijf of marcelleke – onderhemdje – en ook niet in voetbalbroekje. Een bermuda kan wel.

“Het toernooi staat open voor leden en uiteraard ook niet-leden. Er zijn twaalf reeksen: dubbel heren, dubbel dames en dubbel gemengd, telkens 6-8, 6-15, 10-30 en 20-60”, geeft Bart mee. Inschrijven kan enkel via www.tennisvlaanderen.be voor 15 juli (18 uur). Het toernooi wordt gesponsord door Deweert Sport en de winnaars van de finale ontvangen twee waardebonnen van 50 euro, de verliezers van de finale tweemaal 25 euro. Toernooileider is Eric Verstraete.

Gastronomisch

“Voor het gastronomisch dubbeltoernooi werken we samen met Tennis Vlaanderen en een aantal gerenommeerde restaurants: Resto Marina, Le Bassin, Brasserie Henri, Grill Smowk, Tex Mex, Apéro Fish Palace, ’t Vliegpleintje, Sam’s Gastro Bar, Risto Marebello, l’Apéro Bottarga, Resto Roccia, Brassi en De Lisse. Tijdens het toernooi worden dagelijks speciale menu’s aangeboden waarvoor men kan inschrijven. Dat varieert van ribbetjes-bbq tot gratis spaghetti voor alle deelnemers op donderdag 28 juli. De finaledag grijpt plaats op 30 juli, met prijsuitreiking en receptie.” (FRO)