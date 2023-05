Ten Patershove Diksmuide organiseert fairtrade ontbijt: “Uitgebreid assortiment van lokale lekkernijen”

Op zondag 7 mei nodigt Ten Patershove inwoners van Diksmuide uit voor een duurzaam en lokaal fairtrade ontbijtbuffet. De nadruk van het ontbijt ligt op het verkorten van de voedselketen, om zo de aandacht te vestigen op duurzaamheid en de biodiversiteit te bevorderen.

“Dit unieke evenement heeft als doel lokale landbouwers te ondersteunen, eerlijke handel te stimuleren en de korte keten te bevorderen. Op de affiche staat Ten Patershoeve, en dat is helemaal geen drukfout. Aangezien onze producten allemaal van lokale boerderijen komen, dopen we Ten Patershove om tot Ten Patershoeve in de landbouwhoofdstad van Vlaanderen”, zegt de Diksmuidse iniatiefnemer Andy Vermaut fier.

Korte keten

“Het (h)eerlijke ontbijtbuffet vindt plaats op zondag 7 mei, om 09.00 uur, in Ten Patersho(e)ve, Maria Doolaeghestraat 2a, 8600 Diksmuide. Het korte-ketenconcept zorgt voor een verminderde impact door de transportafstanden te verkorten, verpakkingsafval te verminderen, versheid te bevorderen en voedselverspilling tegen te gaan. Bovendien stimuleert het de biodiversiteit en duurzame landbouwpraktijken en het verhoogt de bewustwording over duurzaamheid. De deelnemers kunnen zich tegoed doen aan een uitgebreid assortiment van lokale lekkernijen, waaronder verse broden, huisgemaakte hoeveboter, confituur, chocopasta, diverse kazen, beleg, eieren, yoghurt, verse aardbeien, koffie, thee, chocolademelk, drinkyoghurt en appelsap. Al deze producten zijn zorgvuldig geselecteerd van lokale producenten die betrokken zijn bij korte-ketenpraktijken, zoals Zuivelboerderij ‘t Hof van de Rhille, ‘t Vlierbos, De Kasteelhoeve, Dischhof, ‘t Groendal en De Heerlijkheid.”

Lokaal

Met dit ontbijt wil Andy niet enkel zorgen voor een lekkere ervaring maar ook bijdragen tot de bewustwording en steun voor lokale landbouw, eerlijke handel en korte keten initiatieven. Daarbij wil hij ook mensen inspireren en laten ontdekken hoe men als consument een verschil kan maken zonder in te boeten aan kwaliteit en luxe. Deelnemen aan het ontbijt kost 15 euro per volwassenen en 12 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar, kinderen jonger dan 6 jaar eten gratis mee.

Inschrijven kan door het bedrag over te maken naar het rekeningnummer BE81 731017581324 waarbij het aantal volwassenen en aantal kinderen vermeld wordt. Meer info kan men verkrijgen op het nr 0499/35.74.95 en via denktankcarmenta@gmail.com. Zondag 7 mei vanaf 9 uur in Ten Patershove. (ACK)