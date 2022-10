Telling om dak- en thuisloosheid in kaart te brengen in Oostende

Stad Oostende houdt op vrijdag 28 oktober een grote telling van de dak- en thuislozen in de ruime regio. Het slaat daarbij de handen in elkaar met verschillende partners en met andere lokale besturen uit de regio.

Oostende trekt een initiatief om het aantal dak- en thuislozen in de ruime regio in kaart te brengen. Daarvoor slaat het de handen in elkaar met de lokale besturen van Bredene, Middelkerke, Oudenburg, Ichtegem en Gistel. Dat lijkt een huzarenstukje, maar er wordt input gegeven vanuit verschillende sectoren. “We tellen vanuit onze eigen diensten, maar ook vanuit sectoren zoals de gehandicaptenzorg, de ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, culturele centra, politie, scholen, enzovoort. Die mensen tellen allemaal met ons mee”, duidt beleidsmedewerker van de Stad Oostende, Ann Verdonck. “Die diensten hebben vorige week een grondige briefing via infosessies gekregen over wat er precies van hen verwacht wordt. Zij laten ons weten wie er bij hen over de vloer komt, wie ze begeleiden, enzovoort.”

De Stad beschikt over een aantal cijfers, maar er is echter heel wat verdoken dakloosheid en daar zijn dan weer geen cijfers van. “We gaan de mensen in Oostende en omstreken tellen die in dak- en thuisloosheid leven of die een heel hoog risico hebben om dak- en thuisloos te worden”, vertelt schepen van Welzijn, Natacha Waldmann (Groen). “Op vandaag hebben wij er het raden naar hoeveel mensen dat er precies zijn, we werken vooral op de tast. We zien opzichtige duidelijke dakloosheid, maar het is op vandaag soms wel raden naar heel wat verdoken dakloosheid die onder de radar blijft en die ook niet in het oog springt van de hulpverlening.”

Capaciteit opschalen

De methodiek die gebruikt wordt is de ‘point-in-time’-telling. Dat houdt in dat op één afgesproken moment alle dak- en thuisloze personen in een kleine regio geteld worden. Na de telling worden de gegevens verstrekt aan het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en dat gebeurt in samenwerking met onderzoeksgroep LUCAS en met de steun van de Koning Boudewijnstichting. Nu de winter eraan komt is het in de daklozenopvang terug alle hens aan dek. “Momenteel hebben wij twintig plaatsen in ons Doorgroeihuis in de Nieuwpoortsesteenweg”, duidt schepen Waldmann. “Tijdens de koudere periodes in de wintermaanden wordt de capaciteit opgeschaald. Eind dit jaar moeten we echter verhuizen. Dat was bij het betrekken van het oude gebouw van WZC Sint-Monica de afspraak. We keren vanaf januari gewoon terug naar de initiële locatie in de Overvloedstraat. Ook daar is de capaciteit hetzelfde. De locatie in de Overvloedstraat werd verbouwd met een deel van het geld dat over was van de Oostendebon van 60 euro die uitgedeeld werd in de coronaperiode en die niet gebruikt werd.”