Televisietoestellen voor Oekraïense vluchtelingen in het Brugse OCMW

Elektronicawinkel Xperience Center uit de Gistelse Steenweg in Sint-Andries heeft televisietoestellen en Chromecasts geschonken ten voordele van de Oekraïense vluchtelingen. De toestellen gaan naar gezinnen die momenteel via het OCMW in Brugge verblijven.

Filip Michiels, zaakvoerder Xperience Center, duidt die solidariteitsactie als volgt: “De oorlog in Oekraïne heeft een ongeziene impact op het leven van miljoenen mensen. Wie hierheen is gevlucht en met hulp van het OCMW in Brugge verblijft, willen we de hand reiken. In plaats van tweedehandstelevisies en laptops op de tweedehandsmarkt te verkopen, geeft Xperience Center ze gratis weg.”

“We installeren ze bij Oekraïense gezinnen die hier verblijven en connecteren de toestellen ook met een Chromecast. Zo kunnen ze makkelijk en confortabel in contact blijven met hun thuisland. Op een groter scherm is dat iets makkelijker dan via smartphone.”

Streamen

De Chromecast is een ‘dongel’ van Google die kijkers achteraan op een tv-toestel aansluiten. Daardoor kunnen ze niet alleen digitaal naar uitzendingen kijken, maar ook internetinformatie streamen. Naast de schenking aan OCMW Brugge/Mintus gaan er nog toestellen naar ‘Huis45’ van Licht & Liefde in Varsenare, naar Buurthuis De Wissel en naar drie gezinnen die privaat worden opgevangen.”

Pablo Annys, schepen van Sociale Zaken stelt dat het Brugse OCMW erg blij is met de gulle schenking van Xperience Center: “De televisietoestellen zullen geïnstalleerd worden in de opvangwoningen van het OCMW waar Oekraïense vluchtelingen verblijven. Zo kunnen we hen toegang geven tot online informatie en digitale tv en blijven ze op de hoogte over de actualiteit in hun thuisland. Als verstrooiing kunnen ze via de Chromecast een film of serie streamen. Zo maken we duidelijk dat we begaan zijn met het welzijn van alle mensen, ook wie uit oorlogsgebied hierheen is gevlucht.”