Televestiaire heeft nieuw onderdak in de Nieuwstraat

Televestiaire, het project dat gratis of tegen lage prijzen kleding ter beschikking stelt van mensen die het financieel moeilijk hebben, is gered. Sinds jaar en dag bevond Televestaire zich in het gebouw van CAW aan de ’s Gravenwinkelstraat, maar daar moest het weg als gevolg van minder werkingsmiddelen voor CAW. Nu heeft Hart Boven Hard Torhout het initiatief overgenomen.

Dat is de vereniging die zich op tal van manieren inzet voor een warme samenleving waarbij niemand uit te boot valt. Vanaf woensdag 8 november zal iedereen die er nood aan heeft, in het voormalige VDK-kantoor in de Nieuwstraat 26 terechtkunnen, waar Televestiaire onderdak krijgt.

Op woensdagnamiddag

Voorlopig opent de winkel in tweedehandse kleding maar één halve dag per week de deuren, met name op woensdagnamiddag. “We hopen het aantal openingsmomenten echter snel te kunnen uitbreiden, maar daarvoor hebben we extra vrijwilligers nodig”, zeggen de gemeenteraadsleden Nick Mouton en Sien Lagae namens Hart boven Hard. “In principe is iedereen er welkom, ook mensen die door hun aankopen het initiatief willen ondersteunen.”

Steun en vrijwilligers

“We hebben voor het project een vzw opgericht en de nieuwe locatie gevonden”, klinkt Nick Mouton opgelucht. “Nu zoeken we met onze vzw vrijwilligers en in eerste instantie ook financiële steun voor de werking. Het stadsbestuur draagt zijn steentje bij, maar er is meer geld nodig om alle kosten te dekken. Giften zijn dan ook meer dan welkom. Daarnaast zoeken we helpende handen die op woensdag willen meewerken bij het sorteren en/of verkopen van de kleding. Later voorzien we een uitbreiding naar andere dagen, maar we willen niet te hard van stapel lopen. Voor de inrichting van het pand kunnen we nog stevige, hoge stapelrekken gebruiken die we in de bijhorende bergruimte zullen plaatsen.” (JS)

Info: televestiairetorhout@hartbovenhard.be of via de Facebookpagina.