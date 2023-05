Televestiaire blijft in Torhout op zoek naar nieuw onderdak

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) vindt het niet langer zijn taak om in Torhout het project Televestiaire onder zijn hoede te nemen en dus moet dat initiatief op korte termijn nieuw onderdak vinden. Anders bestaat het risico dat het verdwijnt. Raadslid Bertrand Vander Donckt (Groen) drong er maandagavond tijdens de zitting van de gemeenteraad bij het stadsbestuur op aan om een oplossing te zoeken.

In de Televestiaire, nu nog gevestigd in het CAW-complex aan de ‘s Gravenwinkelstraat, kunnen mensen, afhankelijk van hun inkomen, tegen een lage prijs of soms zelf gratis kleren halen. Het betreft doorgaans gezinnen die het bijzonder moeilijk hebben om financieel rond te komen. Het sorteren en verkopen van de kleding, schoenen en textiel gebeurt door een trouwe groep vrijwilligers.

Groen vindt Televestiaire kerntaak van de stad

“Al minstens een jaar wordt er tevergeefs gezocht naar een nieuw onderkomen voor de Televestiaire”, aldus raadslid Vander Donckt. “De vrijwilligers zijn bereid mee te verhuizen naar de nieuwe locatie, maar er komt geen schot in de zaak in de zoektocht naar ander onderdak. Het stadsbestuur vaardigt telkens iemand af naar het overleg, maar daar stopt het ook. Het schepencollege heeft bij monde van burgemeester Audenaert (CD&V) gezegd dat het de Televestiaire niet als een kerntaak van het stadsbestuur beschouwt. Dat stoot ons tegen de borst. Wij van Groen vinden zoiets wél een kerntaak van de stad. Het is onze opdracht om voor álle burgers te zorgen, ook voor diegenen die het moeilijk hebben.”

Verdieping boven De Kommisje aangeboden

Schepen van Sociale Zaken Ine Debruyne (Vooruit) antwoordde dat het stadsbestuur de Televestiaire uiteraard waardevol vindt en al flink wat inspanningen heeft geleverd om de lokaalnood op te lossen. “We hebben op een gegeven moment zelfs de verdieping boven de sociale kruidenier De Kommisje in de Beerstraat aangeboden”, zei ze. “We vonden dat een ideale, ruime en goed gelegen locatie. Helaas wou Televestiaire er zijn intrek niet nemen, omdat er enkel een trap en geen lift gebruikt kan worden. Naar ons gevoel een gemiste kans. Intussen is de bewuste verdieping ingepalmd door de Kunstacademie.”

Geen samenwerking met De Kringwinkel

“We hebben ook voorgesteld om samen te werken met De Kringwinkel en een gezamenlijk project voor het verkopen van kleding uit te werken. Maar Televestiaire wou zijn eigenheid behouden en liever geen deel uitmaken van De Kringwinkel. We blijven intussen ons best doen om het project kansen te geven, maar hebben momenteel als stadsbestuur geen geschikte locatie beschikbaar.”

“Laat het duidelijk zijn”, voegde burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) er fijntjes aan toe. “We kunnen met de stad niet alle problemen van de wereld oplossen.”