Telefoonsterren verrassen eenzame mensen in Roeselare met telefoontje op Kerstmis

Wie zich soms een beetje eenzaam voelt en nood heeft aan een goede babbel kan geholpen worden. De Roeselaarse Telefoonsterren bellen dagelijks mensen op die daar behoefte aan hebben. Ook tijdens de feestdagen staan de Telefoonsterren paraat voor anderen.

We treffen vijf dames rond de koffietafel in dienstencentrum Ten Elsberge. Lucrèce Breye en Grietje Verbeke zijn twee Telefoonsterren die onder meer Rosa Pollet en Diana Vanneste opbellen. Zoë Sigmans is een speciale dame: deze 82-jarige geboren Brugse is al Telefoonster vanaf de opstart van de dienst maar ze wordt eveneens opgebeld door andere Telefoonsterren.

Groot enthousiasme

“Wij bieden een luisterend oor en praten dagelijks met mensen die daar behoefte aan hebben, die anders dreigen in eenzaamheid te belanden”, begint Zoë. “Wanneer centrumleider Dries en Katrien de telefoondienst hebben opgestart, heb ik me onmiddellijk opgegeven als vrijwilliger. Oh ja, het enthousiasme was groot want op een bepaald ogenblik hadden we zelfs meer vrijwilligers dan mensen die moesten opgebeld worden (lacht). Op een bepaald ogenblik heb ik ook gevraagd of ik ook zelf kon opgebeld worden. Ik ben immers ook alleen en de stilte weegt vaak zwaar. Het is leuk als je weet dat er je dan straks iemand zal contacteren.”

“In totaal zijn we met een negental Telefoonsterren”, bedenkt Lucrèce. “Stijn van Ten Elsberge maakt telkens een rooster op met de mensen die we moeten bellen. En ja, op geregelde tijdstippen doen we ook ‘een weekend’. Dat is helemaal niet erg, we bellen toch van thuis nu.”

Half uur bellen

“Vroeger belden we vanuit het dienstencentrum”, neemt Grietje over. “Maar door corona telefoneren we nu van thuis uit. Ik ben nu een jaar bezig als Telefoonster en ik doe dit drie keer per week. Het is wel niet altijd zo makkelijk. Ik bel soms 25 mensen op in een voormiddag en dat voel je toch. Maar veel mensen willen eens hun hart luchten en willen hun verhaal kwijt. Vaak is daar niet veel voor nodig. Ik wens de persoon een goede morgen en vraag ‘oewist’. En we zijn vertrokken. Soms duurt ons gesprek vijf minuten maar het gebeurt dat iemand een halfuur vertelt. Dat zijn soms schrijnende verhalen, ja. Maar als Telefoonster moet je na het gesprek kunnen een knop omdraaien want de volgende persoon die je zal opbellen, heeft weer een heel ander verhaal.”

“Wanneer het een vroeg telefoontje is geweest, kruip ik soms nog een beetje in bed”

“Ik vraag soms of ik niet te veel babbel”, lacht Diana. “Ik word iedere dag opgebeld en ik vind dat echt leuk. Ik kijk altijd uit naar dat telefoontje. Wanneer ik om elf uur nog niemand heb gehoord, vraag ik me vaak af of ik mijn gesprek niet heb gemist.”

“Ik krijg ook iedere dag een belletje”, zegt Rosa. “Soms bellen ze vroeg en soms iets later op de voormiddag. En wanneer het een vroeg telefoontje was, kruip ik soms nog een beetje in bed (lacht).”

Ook feestdagen

“Ja, ook tijdens de feestdagen bellen wij rond”, knikt Zoë. “Grietje is van dienst op oudejaarsavond en ik bel zelf op kerstdag rond. Dat is geen enkel probleem. En na onze belronde proberen wij elk op onze eigen manier het hoofd leeg te maken. Ik heb een hondje die voor verstrooiing zorgt en Grietje gaat wandelen met haar hondje terwijl ze naar muziek luistert.”

“Wat mijn kerstwens is”, vraagt Grietje verbaasd. “Ik hoop dat iedereen met Kerstmis omringd is met de juiste mensen die veel liefde en warmte kunnen geven.”

“En ik hoop dat we een goede gezondheid mogen blijven hebben en dat we onze sociale contacten mogen behouden”, vult Rosa aan. “En dat we veel mensen thuis mogen ontvangen”, zegt Diana. “En dat ik nog lang mijn hondje mag houden, want het is al een oud beestje”, bedenkt Zoë. “En ik sluit me aan bij alle wensen die hier gezegd zijn”, besluit Lucrèce onze babbel. “Ik ben immers van nature een zeer optimistisch persoon en ik geloof altijd dat alles goed komt. Voor het nieuwe jaar ben ik dan ook vol vertrouwen dat het een goed jaar wordt.”