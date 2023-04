Tekeningen bekroond tijdens 54ste verjaardag zwembad

Vorige zondag werd de 54ste verjaardag van het stedelijk zwembad gevierd met een groot feest.

Iedereen mocht gratis komen zwemmen met in de voormiddag baantjes trekken en aperitiefzwemmen en in de namiddag speelzwemmen met opblaasfiguren. Tijdens dat speelzwemmen werden per leeftijdscategorie de winnaars gehuldigd van de teken- en kleurwedstrijd voor het kleuter- en basisonderwijs. Ze poseren op de foto met hun tekeningen en prijzen en met diensthoofd Sport Heidi Trio, Fred Brevet, schepen van Sport Rita Dewulf en bediende Axelle Sanders. (foto JS)