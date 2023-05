Tekening van Fran (10) uit Brugge krijgt ereplaats in Efteling Museum

Uit honderden uitzendingen koos de vakjury de tekening van Frans Lenoir uit Brugge tot de beste. Die krijgt nu een plek in het Efteling Museum.

De 71ste verjaardag van de Efteling werd op woensdag 31 mei feestelijk ingeluid met de bekendmaking van de winnaar van de Sprookjestekenwedstrijd. De wedstrijd is symbolisch, want grondlegger Anton Pieck won op 11-jarige leeftijd zijn eerste tekenwedstrijd, wat hem aanspoorde om dat verder te doen. Met de Sprookjestekenwedstrijd wilde de Efteling kinderen uitdagen om hun passie te volgen en hun fantasie te gebruiken. Tegelijkertijd wilden ze ook de 128ste verjaardag van Anton Pieck in de verf zetten.

De tekening van Fran. © GF

Uit meer dan 350 inzendingen koos de vakjury de tekening van de 10-jarige Fran Lenoir uit Brugge. “Ik voel mij vereerd. Ik had nooit gedacht dat ik een eerste prijs zou winnen. En het is nog wel mijn eerste tekenwedstrijd!”, klonk het. Naast de ereplaats voor haar tekening won Fran ook zes Efteling-tickets. De tekening is zeker tot en met 31 december 2023 in het Efteling Museum te zien.

Fran bewondert haar eigen tekening in het museum. © GF

Eftelingontwerpers en juryleden van de Sprookjestekenwedstrijd Sander de Bruijn en Karel Willemen waren bijzonder lovend: “We zijn blij verrast door zoveel mooie inzendingen van hoge kwaliteit. Het doet ons goed dat de opdracht ‘maak een sprookjesachtige tekening’ zoveel kinderen in beweging heeft gebracht om mee te doen. De tekening van Fran viel op door de bijzondere en evenwichtige compositie. Het is vaardig en in een heel eigen stijl getekend. Je kunt op avontuur in deze kleurige prent, waar veel kleine gebeurtenissen te ontdekken zijn. Hier is met liefdevolle aandacht aan gewerkt.”