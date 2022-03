‘Tegoare Waregemnoare’ voor een verdraagzame stad

Naar aanleiding van de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie lanceerde het stadsbestuur deze week ‘Tegoare Waregemnoare’. Met de campagne willen ze benadrukken dat Waregem een verdraagzame stad is waar iedereen gelijk is en dezelfde rechten heeft. Met affiches en stickers moet het initiatief een breed publiek bereiken. Bovendien wordt er een kleine wedstrijd aan verbonden.

De Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie gaf het startschot van de campagne ‘Tegoare Waregemnoare’. De stedelijke dienst diversiteit organiseert de actie om duidelijk te maken dat iedereen in Waregem gelijk is, ongeacht nationaliteit, sociale klasse, godsdienst, etnische achtergrond, taal, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, leeftijd, gezondheid of wat dan ook.

Om de campagne kenbaar te maken, verschenen op verschillende plaatsen al posters met de slogan ‘Tegoare Waregemnoare’ op. “De komende dagen delen we meerdere affiches en stickers uit bij de verenigingen en lokale handelaars. We proberen iedereen te bereiken, jong en oud, groot en klein”, vertelt schepen van Gelijke Kansen Joost Kerkhove (CD&V).

“Het is nodig dat we dit thema onder de aandacht brengen want de wereld is van iedereen. We merken een groeiende individualisering in onze maatschappij, terwijl we elkaar nodig hebben om samen een gemeenschap te vormen.”

Preventieve actie

Volgens de schepen komen er geen klachten binnen bij het Welzijnshuis. “Het is een preventieve actie. De campagne heeft een positieve boodschap en moet verenigen net zoals WarMegem dat tracht te doen”, aldus Kerkhove.

“We mogen niet vergeten dat we naar een meer en meer diverse samenleving evolueren. Er zullen bijvoorbeeld meer Oekraïense gezinnen in ons land verblijven. En net zoals bij andere crisissen, zullen enkele van hen permanent verhuizen. Momenteel vertoeven er zestig vluchtelingen uit Oekraïne in Waregem.”

Wedstrijdje

De start van de campagne valt samen met het begin van de lente. “De affiche creëert ook dat lentegevoel, vind ik. Met die bloemetjes op de affiche. Het is de juiste periode om de actie te lanceren en de thema’s diversiteit en discriminatie in de kijker te plaatsen.”

Het stadsbestuur koppelde een wedstrijd aan de campagne. Inwoners kunnen een Tegoare Waregemnoare-sticker of affiche afhalen bij lokale handelaars, de bib, stadswinkel en het Welzijnshuis. Wie er een originele foto mee neemt, kan die doorsturen naar diversiteit@waregem.be. Alle deelnemers maken kans op een Oxfambon van vijftig euro. De stickeractie loopt tot en met vrijdag 22 april.

Discriminatie melden

De campagne moet mensen er ook attent op maken dat ze met hun klachten terechtkunnen bij de bevoegde diensten. Ben je zelf slachtoffer of getuige van racisme of discriminatie? Ook al heb je zelf een oplossing gevonden of wens je er niet verder op in te gaan, het is steeds zinvol om dat te melden.

“Meten is weten. Op die manier krijgen Unia en Stad Waregem een beter zicht op discriminatie in de stad en kan racisme en discriminatie beter en gerichter worden aangepakt”, besluit de schepen.

Melden kan door het meldingsformulier op www.unia.be in te vullen of te bellen naar het gratis nummer 080-01.28.00.