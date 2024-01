Tegoare Nieuwjoare was schot in de roos

Levensloop Zuidwest is mooiste stand op Tegoare Nieuwjoare. Zij maakten ook bekend dat zij de organisator zijn van Levensloop Zuidwest, de opvolger van Levensloop Kortrijk in 2024.

Op 6 januari organiseerde het Feestcomité Harelbeke samen met Stad Harelbeke ‘Tegoare Nieuwjoare 2024’ op het marktplein. Een megagezellig samenzijn met leuke muziek en verzorgde eet- en drankstandjes van en door de vele Harelbeekse verenigingen. Onder meer: F.C. Derden Time, Jeugdhuis Salamander, Oudercomité Guldensporen College, F.C. Elektran, Comix, De Gaverhond, WoW oudleiders KSA, Harmonieorkest Vooruit en KSA Jongverkenners tekenden present. “Kortom we klonken met vrienden en alle stadsgenoten op het nieuwe jaar”, aldus het organiserend Stedelijk Feestcomité Harelbeke en Stad Harelbeke. “Wij zorgden voor ambiance en een glinsterende sfeer van het nieuwe jaar.”

Levensloop verhuist naar De Gavers als Levensloop Zuidwest

Er was ook een wedstrijd voor de deelnemende vereniging die de mooiste stand had. Het werd de stand van de Vereniging Levensloop Zuidwest, die hun bestuur voorstelde en nieuws had. “Levensloop Zuidwest wordt in 2024 de opvolger van Levensloop Kortrijk en zal plaats vinden in Harelbeke op zaterdag 28 september tot en met 29 september in Provinciaal Domein De Gavers Harelbeke. De opbrengst blijft voor Kom Op Tegen Kanker”, duidt Franky Cnudde. Het bestuur bestaat naast Franky, verder uit vrijwilligers Sarah De Jaegere, Griet Vandeputte, Anaïs Derez en Florian Cnudde.