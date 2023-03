Tegenstroom steunt Syrië met wafelverkoop

Sinds 2015 helpt Tegenstroom in De Panne vluchtelingen bij hun integratie. Onder hen zijn een aantal Syriërs. Zij willen op hun beurt landgenoten, familie en vrienden in de door de aardbeving getroffen regio in Syrië steunen door een wafelbak te organiseren.

Regine Van Houtte, bezielster van Tegenstroom: “De internationale hulp voor de aardbeving richt zich vooral op de slachtoffers in Turkije, omdat het bijzonder moeilijk is om door te dringen tot de zwaar getroffen gebieden in Syrië. In onze gemeente wonen enkele Syriërs die in 2015 hun land ontvluchtten voor de oorlog en de repressie. Zij beseffen als geen ander wat het betekent nu hun landgenoten nog eens deze extra zware klap van de aardbeving moeten incasseren. Zo kwamen we op het idee om een reuze-wafelbak op poten te zetten om de mensen in Syrië te helpen.”

Initiatiefnemers

Rima Ghotouk (40) heeft half Syrische, half Libanese roots en ze volgde haar echtgenoot een jaar later nadat hij in De Panne belandde (2015). “Toen Regine me aansprak om een actie op touw te zetten voor de slachtoffers van de aardbeving, was ik direct enthousiast. Ik contacteerde mijn zus die voor haar werk bij de United Nations in Libanon fondsen werft. Want we wilden zeker zijn dat de opbrengst van onze actie goed zou terechtkomen.”

Syriër Hosam Hamado (36) kwam ook in De Panne terecht in 2015. Ook hij is een mooi voorbeeld van integratie. Hij schreef zich in voor een cursus Nederlands en een opleiding in de bouwsector. “Natuurlijk denk ik aan mijn familie die het veel minder goed heeft. Ik heb ook familie in Turkije, waar 10 mensen bij de aardbeving zijn omgekomen. Mijn familie in Syrië laat me weten dat er nog elke dag naschokken zijn. Elke maand stuur ik mijn familie geld om hen toch een beetje te helpen.”

Dankzij Rima sponsort haar werkgever Carrefour de actie met ingrediënten. Maar wie Tegenstroom wil helpen: bloem en suiker zijn nog altijd welkom. De organisatie verkoopt wafeltjes op de markt, maar je kunt ze ook bestellen.

Info tel. 0495 79 97 53 – regine.vanhoutte@telenet.be of overschrijven op BE76 9731 6306 3195 op naam Tegenstroom/Paul Demeyere met vermelding ‘Red Syrië’. Een pakketje van 10 wafeltjes kost 7 euro. Af te halen bij Tegenstroom, Brouwersstraat 49/2 op 27 en 28 maart tussen 15 en 19 uur, op 29 maart in Chirolokaal Noordhoekstraat 8 in Adinkerke, tussen 15 en 19 uur. (MVO)