Tegenstroom helpt weer mee aan integratie nieuwkomers in De Panne

Regine Van Houtte is al sinds 2015 de bezielster van Tegenstroom in De Panne, een organisatie die zich inzet voor de integratie van nieuwkomers. Door de coronacrisis viel alles echter stil: nieuwkomers bleven weg en vrijwilligers haakten af. Intussen pikken Regine en haar team de draad weer op.

Samen met een team vrijwilligers zet Regine Van Houtte zich in om vluchtelingen die vooral uit Afghanistan, Somalië en Eritrea komen, te leren fietsen, Nederlands te leren, samen aan de slag te gaan in het naaiatelier, hen te helpen bij de administratieve rompslomp als ze hier aankomen, enzovoort.

“Eigenlijk was leren fietsen ons eerste initiatief”, vertelt Regine. “We merkten dat bij de nieuwkomers de mannen meestal konden fietsen, maar de vrouwen niet. Van fietsen herstellen had helemaal niemand kaas gegeten. Dat was een volgende stap! Nu hebben we een fietsatelier waar vrijwilligers en nieuwkomers samenwerken en Nederlands met elkaar spreken. We waren heel tevreden toen we vorig jaar 52 (al lang achtergelaten) fietsen kregen van de politie. In de ABC-klas leren nieuwkomers Nederlands.”

Alfabet

Daarvoor zet vrijwilliger Jacques Van Tongerloo zich in. “Het niveau verschilt wel, maar elke dinsdagnamiddag oefenen nieuwkomers hier om Nederlands te leren spreken én schrijven. Er zijn zelfs vluchtelingen die nooit hebben leren lezen of schrijven, en ons alfabet is voor de meeste moslims al een moeilijke hindernis die ze moeten overwinnen.”

“Elke dinsdag oefenen nieuwkomers hier om Nederlands te leren spreken én schrijven”

Toch slaagt Hidat uit Eritrea er perfect in om enkele zinnetjes heel mooi neer te schrijven en ze kan al een kleine conversatie voeren in het Nederlands. Ze is negen maanden in België en blij dat ze in de kinderopvang in Koksijde kan werken. Filay uit Somalië vertelt dat ze ook leert naaien bij Regine en ze hoopt dat haar vijf kinderen die in Nairobi zijn, naar België kunnen komen. Ismahan uit Somalië legt uit dat ze net een knieoperatie heeft ondergaan. Noorulhaq uit Afghanistan vindt alles prima in België en heeft ook al in de horeca gewerkt.

Gordijnen

“In het naaiatelier leren de nieuwkomers naaien, maar we spreken alleen Nederlands”, legt Regine uit. “We maken alles uit gekregen recyclagemateriaal. Ook de naaimachines hebben we gekregen. We hadden ons ingeschreven voor een CERA-project, en dat heeft ons 2.500 euro opgeleverd. De bedoeling is dat we nieuwkomers leren gordijnen maken zodat ze niet opvallen in het straatbeeld, want zij zijn gewoon om enkel doeken of vodden voor hun ramen te hangen. Voor de volgende Kasteelfeesten maken we poppenkastpoppen rond het thema visserij en zullen de nieuwkomers ook zelf het poppenspel in het Nederlands brengen. En met dit project willen we hen ook iets bijbrengen over het thema milieu- en oceaanvervuiling.”

OCMW

Regine ijvert ook voor een andere aanpak van het OCMW. “Daar worden nieuwkomers wel wettelijk geholpen en gestimuleerd om lessen te volgen of te werken, maar hoe ze dat moeten doen? Ze moeten maar hun plan trekken. Ik vind dat je hen eerst de kans moet geven om hun nieuwe woonomgeving te leren kennen. Onder begeleiding van een buddy zouden ze een school, gemeentediensten, een woon-zorgcentrum of bedrijven kunnen bezoeken. Dat kan hen motiveren om een bepaalde studierichting te volgen, om te beslissen welk werk hij/zij graag wil doen… Daar kan het OCMW de weg effenen en contacten leggen.”

Vrijwilligers die zich mee willen inzetten bij Tegenstroom kunnen informeren bij regine.vanhoutte@telenet.be of op nummer 058 412 817.